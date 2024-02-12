"Метр за метром продвигаются": ВС РФ усилили атаки на Часов Яр, — BILD (фото)

Российские военные не прекращают атаковать с помощью беспилотных летательных аппаратов. Бойцы считают, что вражеские удары станут сильнее.

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Вооруженные силы Российской Федерации усилили атаки на Часов Яр из-под Бахмута Донецкой области. Об этом сообщил заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер.

Он отметил, что Часов Яр — следующий город, который хотят захватить оккупанты.

"Особенно опасны дроны, которыми россияне атакуют здесь. Только потому, что сейчас облачно, а иногда снег и дождь, мы в большей безопасности. А обычно на этом направлении постоянные атаки дронов. В городе везде видны следы обстрелов, вряд ли какое-то окно еще целое", — сказал Пауль Ронцхаймер.

Часов Яр Часов Яр

По словам журналиста, везде видны последствия взрывов. Военные отмечают, что в последние дни атаки усилились, а в ближайшие недели, вероятно, станут сильнее.

"Так что этот город может стать следующим, который будет выглядеть так же как Бахмут. Ясно одно: у россиян преимущество. Они метр за метром продвигаются на запад", — сообщил Ронцхаймер.

Журналист побывал в импровизированном госпитале, где оказывают первую помощь бойцам перед отправкой в тыл, в разрушенном здании в Часовом Яру. Он отметил, что "о больнице здесь мало что напоминает".

Импровизированный госпиталь

Украинский военный медик Дмитрий рассказал, что на этом участке фронта основными причинами ранений бойцов являются атаки дронов. Кроме этого, он отметил, что зимой сложно сидеть в окопах. У врага та же ситуация, однако проблема в том, что украинские военные старше — 40+ лет.

"Понимаете, у солдат старше 40 лет больше проблем со здоровьем. И их еще больше, когда надо сидеть в окопах", — добавил Дмитрий.

Часов Яр

Напомним, 8 февраля в СМИ рассказали, что от позиций российских военных до Часового Яра — 4 километра. По словам журналистов, в городе продолжают проживать гражданские.

9 февраля в Офисе генпрокурора сообщили, что на Донбассе в районе Клещиевки ВС РФ расстреляли безоружного украинского военного, который пытался сдаться в плен. Другого бойца убили с помощью гранаты.