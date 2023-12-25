Начало оборонительной операции: эксперт назвал город, который ВС РФ попытаются захватить (видео)

Командование российских войск пытается добиться успеха на Славянско-Краматорском направлении. Враг все ближе подступает к Часовому Яру.

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Российские подразделения продвигаются на отрезке фронта, который проходит западнее ранее оккупированного Бахмута. Под угрозой оккупации новый город — Часов Яр. ВСУ готовятся к новой оборонительной операции. О деталях текущей ситуации на Бахмутском отрезке фронта, а также на соседних, рассказал военный эксперт Владислав Селезнев на портале Freedom.

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Селезнев отметил, что враг существенно активизировался на отрезках фронта западнее и южнее Бахмута. Россияне сосредотачивают здесь ресурсы, не перебрасывая подкрепления, например, в Авдеевку. Поэтому отметил, что в ближайшее время ВСУ придется начать оборонительную операцию города Часов Яр.

"Многие эксперты называют ситуацию на этом участке фронта как начало оборонительной операции Часового Яра", — сказал собеседник журналистов.

При этом враг будет сосредотачивать ресурсы, применять артиллерию и авиацию, чтобы продвигаться в направлении Славянска и Краматорска, прозвучало в эфире Freedom. Вскоре здесь усилится интенсивность боев.

"[Россиянам — ред.] важно продвигаться в направлении городской агломерации Славянск-Краматорск. Поэтому в ближайшей перспективе масштабных перемещений ресурсов с этого участка фронта мы не увидим. А вот что касается интенсивности боевых действий, то скорее всего мы в среднесрочной перспективе будем наблюдать достаточно интенсивные боевые действия", — отметил Селезнев.

Также эксперт прокомментировал события под Авдеевкой. По его мнению, на данном отрезке фронта используют основной запас артснарядов, которые имеют Силы обороны. Если ситуация с БК не улучшится, то "ситуация может превратиться в достаточно не простую".

Бои под Бахмутом — детали

Отметим, ранее Фокус писал об угрозе продвижения ВС РФ в направлении Часового Яра. Об этом рассказал боец Национальной гвардии Сергей Сидорин. Военный пояснил, что враг давит на участках фронта вокруг Бахмута и приближается к новому городу на пути к Константиновке и агломерации Славянск-Краматорск.

На карте боевых действий DeepState можно увидеть, что россияне вошли на окраину Богдановки — оттуда до Часового Яра около 5 км. Также враг продвигается к селу Ивановское: с этого направления до города несколько километров по шоссе.

Ситуация на Бахмутском направлении по состоянию на 25 декабря 2023 года Фото: DeepState

Часов Яр — город в Бахмутском районе Донецкой области площадью около 18 кв. км. До войны там ориентировочно проживало около 12 тыс. человек. Расстояние до Константиновки — 6 км, до Славянска — 27 км, до Краматорска — 19 км (по прямой).

Месторасположение Часового Яра Фото: Google maps Расстояние от Часового Яра до ближайших крупных городов Фото: Google maps

13 декабря эксперты DeepState сообщили об активизации российских подразделений на Бахмутском направлении. Эксперты рассказали, враг действительно несколько продвинулся, но также есть успехи ВСУ несколько южнее — удалось отбить позиции у оккупированной Горловки.

Напоминаем, аналитики Института изучения войны рассказали о потерях ВС РФ на левобережье Херсонщины, где оккупанты потеряли целую роту десантников. Между тем эксперт рассказал о размере российского войска на данном отрезке фронта на юге.