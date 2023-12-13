Россияне наступают вблизи Бахмута с определенными успехами, – Deep State

Как говорится в отчете Генерального штаба от 13 декабря, украинские воины отбили 5 атак российских войск в районах Богдановки, Ивановского, Клищеевки и Андреевки.

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Российские войска перешли в наступление в районе Бахмута, но Силы обороны держат позиции. Об этом сообщает Deep State.

Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила сообщили об отражении Силами Обороны позиций в пределах Горловки и освобождении террикона шахты им. Гагарина, над которым взвился украинский флаг.

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Движения в этом районе были неожиданные и внезапные для всех, следствием чего стал успех для украинских военных. Бои были тяжелыми, где уделялось мало информационного внимания. Результат — позиции заняты Силами Обороны Украины.

Ситуация в районе Бахмута от Генштаба ВСУ

На Бахмутском направлении, как говорится в отчете Генерального штаба от 13 декабря, украинские воины отбили 5 атак российских войск в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Силы обороны Украины и в дальнейшем наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Напомним, 13 декабря бойцы ВСУ рассказали о ситуации на Бахмутском направлении. Войска РФ направляют значительные усилия на северном фланге Бахмута, привлекая две десантные бригады. Оккупанты осуществляют атаки при поддержке артиллерии, а также используют фугасные авиабомбы.