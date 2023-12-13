Позиции постоянно переходят "из рук в руки": бойцы ВСУ о ситуации на Бахмутском направлении

ВС РФ направляют значительные усилия на северном фланге Бахмута, привлекая две десантные бригады. Оккупанты осуществляют атаки при поддержке артиллерии, а также используют фугасные авиабомбы.

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На Бахмутском направлении позиции постоянно переходят из рук в руки, а враг постоянно пытается прорвать оборонительные рубежи Сил обороны. Об этом "Еспресо" рассказал пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников.

По его словам, несмотря на погодные условия, оккупанты постоянно пытаются контратаковать позиции Сил обороны. Атаки они осуществляют при поддержке артиллерии, а также используют ФАБы (фугасные авиабомбы).

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"Количество боевых столкновений ежедневно колеблется, в среднем происходит от 10 до 20 столкновений. Враг направляет значительные усилия на северном фланге Бахмута, привлекая 98 и 106 десантные бригады, при поддержке мотострелковой бригады. На южном фланге противник привлек кучу различных подразделений, пытаясь нас атаковать в районе Курдюмовки, Клещеевки, Андреевки. Продолжаются тяжелые бои, позиции переходят из рук в руки", — рассказал Калашников.

Он добавил, что между Хромовым и Богдановкой ВС РФ пытаются прорвать оборонительные рубежи Сил обороны.

"Противник направляется к Часовому Яру и пытается выйти к южному флангу ВСУ, чтобы создать угрозу по удержанию Клещеевки, Андреевки. На этом направлении враг применяет бронетехнику, чтобы подвозить пехоту и поддерживать наступление. Бои продолжаются пехотными подразделениями, захватчики привлекают для атак до роты. Ситуация непростая", — говорит представитель 26-й бригады.

Напомним, что ВСУ провели удачные атаки возле Бахмута и Авдеевки. Бойцы ВСУ сумели отвоевать террикон на восточном отрезке фронта.

12 декабря аналитики ISW сообщили об успешной переправке на левый берег Днепра 30-50 украинских военных.