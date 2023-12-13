Росіяни наступають поблизу Бахмута з певними успіхами, – Deep State

Як йдеться у звіті Генерального штабу від 13 грудня, українські воїни відбили 5 атак російських військ в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

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Російські війська перейшли в наступ в районі Бахмута, але Сили оборони тримають позиції. Про це повідомляє Deep State.

Бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила повідомили про відбиття Силами Оборони позицій у межах Горлівки та звільнення терикону шахти ім. Гагаріна, над яким замайорів український прапор.

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Рухи в цьому районі були неочікувані та раптові для всіх, наслідком чого став успіх для українських військових. Бої були важкими, де приділялося мало інформаційної уваги. Результат — позиції зайняті Силами Оборони України.

Ситуація в районі Бахмута від Генштабу ЗСУ

На Бахмутському напрямку, як йдеться у звіті Генерального штабу від 13 грудня, українські воїни відбили 5 атак російських військ в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Сили оборони України й надалі завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Нагадаємо, 13 грудня бійці ЗСУ розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку. Війська РФ спрямовують значні зусилля на північному фланзі Бахмута, залучивши дві десантні бригади. Окупанти здійснюють атаки за підтримки артилерії, а також використовують фугасні авіабомби.