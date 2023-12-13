"Хотят превратить в Бахмут": эксперт о попытках врага уничтожить Авдеевку и Марьинку (видео)

Потери в армии РФ не считают, хотя ежедневная их численность уже составляет более 1000 человек, утверждает военный эксперт Роман Свитан.

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На разных участках фронта российские оккупанты ушли вперед, но своим летним контрнаступлением ВСУ выдавили армию РФ в худшие условия на зимний период, а сами заняли выгодные позиции на разных важных высотах, которые удается удерживать. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный эксперт Роман Свитан.

Однако агрессор благодаря сохранению некоторого наступательного арсенала и привлечения свежих человеческих ресурсов усилил давление на многих участках фронта, что мы и видим последние недели, отмечает специалист. Хотя в таких плохих погодных условиях враг не способен полноценно использовать тяжелую технику, но пытается заменить ее большим количеством "мясных атак" и работой авиации совместно с артиллерийскими ударами.

"Сейчас идут активные наступления оккупантов практически на 200 км направлении от Угледара до Купянска, — акцентирует эксперт, — Поскольку у них нет возможности захватить нужные населенные пункты, то генералитет решил просто уничтожать их авиацией и превращать в непригодные для обороны или использования руины".

Прежде всего, отмечает Роман Свитан, это касается Марьинки и Авдеевки, где враг пытается с помощью руководящих авиабомб превратить их в руины Бахмута. Затем россияне начинают присылать волны бойцов, а на некоторых направлениях, где есть твердое покрытие, тяжелую технику. Благодаря массированным атакам многочисленных групп по 20-23 человек враг пытается разоблачить украинские боевые позиции, чтобы потом ударить по координатам артиллерией или авиацией, отмечает эксперт.

По его словам, когда подобные массированные атаки отбиваются, отряды оккупантов погибают под огнем ВСУ, но потери в армии РФ не считают, хотя ежедневная их численность уже достигает более 1000 человек. Именно так идут бои на севере Бахмута, в той же Клещеевке и на Купянском направлении.

"В основном враг сосредоточился именно на Купянске, потому что там рядом граница с РФ, — отмечает Роман Свитан, — Это очень выгодное направление для военной логистики, ведь враг может получать все необходимое".

Но армию РФ ждет много неприятных сюрпризов на этом направлении, утверждает эксперт, ведь все пути, которые пригодны для продвижения танков или тяжелой техники плотно заминированы. Построено огромное количество бетонных сооружений и сосредоточено много артиллерии, хотя артиллеристы отмечают некоторую нехватку снарядов: особенно 155 калибра.

Учитывая, что оккупанты активизировались с той же силой, что и в начале вторжения, а фронт сузился в разы, то они теряют еще больше людей: для 400 тысячной армии потери по 1000 бойцов ежедневно — значительная цифра, говорит специалист. В целом, по его словам, в таком темпе они могут воевать всю зиму развязав большое количество солдат и техники на Восточном направлении. Такая ситуация сохранится до весны, когда Украина получит самолеты и соберет силы для наступления на Западном или Херсонском направлениях, отмечает Роман Свитан.

Ранее Фокус рассказывал, что потери не пугают оккупантов, но их сдерживают удары кассетными боеприпасами США. А все вбросы россиян о возможности атак с севера, с территории Беларуси и России, являются не более чем работой вражеской пропаганды, утверждает журналист Александр Матвиенко.