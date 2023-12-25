Початок оборонної операції: експерт назвав місто, яке ЗС РФ намагатимуться захопити (відео)

Командування російських військ намагається добитися успіху на Слов'янсько-Краматорському напрямку. Ворог все ближче підступає до Часового Яру.

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Російські підрозділи просуваються на відтинку фронту, який проходить західніше раніше окупованого Бахмуту. Під загрозою окупації нове місто — Часів Яр. ЗСУ готуються до нової оборонної операції. Про деталі поточної ситуації на Бахмутському відтинку фронту, а також на сусідніх, розповів військовий експерт Владислав Селезньов на порталі Freedom.

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Селезньов відзначив, що ворог суттєво активізувався на відтинках фронту західніше та південніше Бахмуту. Росіяни зосереджують тут ресурси, не перекидаючи підкріплення, наприклад, до Авдіївки. Тому зауважив, що найближчим часом ЗСУ доведеться почати оборонну операцію міста Часів Яр.

"Багато експертів називають ситуацію на цій ділянці фронту як початок оборонної операції Часового Яру", — сказав співрозмовник журналістів.

При цьому ворог буде зосереджувати ресурси, застосовувати артилерію та авіацію, щоб просуватись у напрямку Слов'янська та Краматорська, пролунало у ефірі Freedom. Незабаром тут посилиться інтенсивність боїв.

"[Росіянам — ред.] важливо просуватися у напрямку міської агломерації Слов'янськ-Краматорськ. Тому у найближчій перспективі масштабних переміщень ресурсів з цієї ділянки фронту ми не побачимо. А ось що стосується інтенсивності бойових дій, то швидше за все ми в середньостроковій перспективі будемо спостерігати досить інтенсивні бойові дії", — зазначив Селезньов.

Також експерт прокоментував події під Авдіївкою. На його думку, на даному відтинку фронту використовують основний запас артснарядів, які мають Сили оборони. Якщо ситуацію з БК не покращиться, то "ситуація може перетворитись у досить не просту".

Бої під Бахмутом — деталі

Зазначимо, раніше Фокус писав про загрозу просування ЗС РФ у напрямку Часового Яру. Про це розповів боєць Національної гвардії Сергій Сідорін. Військовий пояснив, що ворог тисне на ділянках фронту навколо Бахмуту і наближається до нового міста на шляху до Костянтинівки та агломерації Слов'янськ-Краматорськ.

На карті бойових дій DeepState можна побачити, що росіяни увійшли на околиці Богданівки — звідти до Часового Яру близько 5 км. Також ворог просувається до села Іванівське: з цього напрямку до міста кілька кілометрів по шосе.

Ситуація на Бахмутському напрямку с аном на 25 грудня 2023 року Фото: DeepState

Часів Яр — місто у Бахмутському районі Донецької області площею близько 18 кв. км. До війни там орієнтовно проживало близько 12 тис. осіб. Відстань до Костянтинівки — 6 км, до Слов'янська — 27 км, до Краматорська — 19 км (по прямій).

Місцерозташування Часового Яру Фото: Google maps Відстань від Часового Яру до найближчих великих міст Фото: Google maps

13 грудня експерти DeepState повідомили про активізацію російських підрозділів на Бахмутському напрямку. Експерти розповіли, ворог дійсно дещо просунувся, але також є успіхи ЗСУ дещо південніше — вдалось відбити позиції біля окупованої Горлівки.

Нагадуємо, аналітики Інституту вивчення війни розповіли про втрати ЗС РФ на лівобережжі Херсонщини, де окупанти втратили цілу роту десантників. Між тим експерт розповів про розмір російського війська на даному відтинку фронту на півдні.