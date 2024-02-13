Прячутся за мирным населением: в ВСУ рассказали о "мясных штурмах" оккупантов (видео)

Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что ВС РФ устраивают ежедневно не менее 2-3 штурмов. Технику вражеские бойцы в эти операции не берут — экономят.

Российские оккупанты не изменяют своей тактике "мясных штурмов" в Херсонской области, ситуация остается "достаточно напряженной". Деталями 13 февраля в эфире телемарафона поделилась начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она рассказала, что ВС РФ не прекращают обстрелы и террор против мирного населения правобережной части Херсонщины. Также оккупанты держат огневой контроль над акваторией Днепро-Бугского лимана, чтобы не допустить возобновления судоходства.

"И продолжают террор наших позиций на левом берегу, в частности, там, где плацдарм и закрепление наших подразделений не дают ему покоя. Хотя бы 2-3 штурма за сутки они наскребут", — отметила пресс-секретарь.

Она подтвердила, что Силы обороны удерживают свои позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"Враг продолжает нас испытывать на прочность. Два штурма за минувшие сутки мы насчитали, и это продолжение так называемых "мясных штурмов", поскольку бронетехнику враг так и продолжает экономить", — передала Гуменюк.

Она объяснила, что в начале штурмов ВС РФ потеряли много техники, потому что надеялись быстро выбить украинские войска. Однако враг столкнулся с мощным сопротивлением и был вынужден остановить применение бронемашин.

"Очень редко мы сейчас фиксируем, когда за штурмовыми группами идет хоть какая-то бронетехника. Зато мы продолжаем их уничтожать. Контрбатарейная борьба достаточно метко работает при том, что нам сложно работать по левому берегу, потому что враг скрывается за мирным населением", — подчеркнула военная.

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили три российских миномета, более 40 захватчиков, три полевых пункта поставки боеприпасов и два укрытия (одно было снаряжено средствами РЭБ). Также враг использует FPV-дроны — до 50 за сутки.

"Не все долетают до середины Днепра, по классике, как говорится. Но, все же, понимание есть, что это существенный акцент боевой работы", — добавила Гуменюк.

Комментарий Натальи Гуменюк (о ситуации в Херсонской области — с 1:58)

Напомним, также Наталья Гуменюк предупредила украинцев о вероятной массированной атаке. По ее словам, РФ может приурочить обстрел к годовщине полномасштабного вторжения.

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