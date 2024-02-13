РФ планирует наращивать войска на границах НАТО, война возможна в следующие 10 лет, — разведка Эстонии

Глава эстонской разведывательной службы Каупо Росин заявил, что возможность вторжения РФ в краткосрочной перспективе является "очень маловероятной". Это частично обусловлено тем, что враг вынужден сохранять свое военное присутствие в Украине.

Российская Федерация готовится к военной конфронтации с Западом в течение следующего десятилетия, однако ее может сдержать наращивание вооруженных сил в ответ. Об этом заявили во вторник, 13 февраля, в Службе внешней разведки Эстонии, передает Reuters.

По информации издания, все больше западных официальных лиц предупреждают о военной угрозе со стороны России для стран вдоль восточного фланга НАТО, призывая Европу провести перевооружение для подготовки к обороне.

Глава эстонской разведывательной службы Каупо Росин сказал, что соответствующая оценка базируется на планах Кремля удвоить количество сил, размещенных вдоль границы с членами НАТО Финляндией и странами Балтии Эстонией, Литвой и Латвией.

"Россия выбрала путь долгосрочной конфронтации... и Кремль, вероятно, ожидает возможного конфликта с НАТО в течение следующего десятилетия или около того", — заявил глава разведки.

Он отмечает, что возможность военного вторжения РФ в краткосрочной перспективе является "очень маловероятной". Это частично обусловлено тем, что Россия вынуждена сохранять свое военное присутствие в Украине. По словам Росина, нападение будет оставаться маловероятным, если наращивание российских войск будет соответствовать наращиванию сил в Европе.

"Если мы не будем готовы, вероятность будет гораздо выше, чем без какой-либо подготовки", — подчеркнул он.

В издании отметили, что после аннексии Российской Федерацией Крыма в 2014 году страны Балтии увеличили свои военные расходы до более 2% от ВВП.

Росин добавляет, что российский прорыв в Украине до президентских выборов в РФ в марте маловероятен, поскольку это потребует мобилизации значительно большего количества войск, чем сейчас.

Однако он отметил, что без поддержки Запада Украине трудно будет изменить ситуацию на поле боя, поскольку Россия имеет преимущество в обеспечении своих войск боеприпасами.

Напомним, ранее издание Financial Times сообщило, что министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен как и его коллеги из ЕС, бьет тревогу из-за увеличения оборонных расходов РФ, что может привести к прямой конфронтации с НАТО и проверки обязательства Альянса по коллективной безопасности.

Также в начале февраля сообщалось, что вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ситуация в мире напряженная, и польская сторона допускает возможность нападения России.