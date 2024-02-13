Большая трансформация из-за угроз КНР: армия США реформирует Воздушные силы

Китайская армия развивает армию, которая заточена на противодействие американской в Тихом океане, заявил министр Воздушных сил США Фрэнк Кендалл. Поэтому Воздушные силы должны лучше быть готовыми к новым вызовам.

Воздушно-космические силы США анонсировали масштабные изменения в структуре, чтобы лучше справиться с новой угрозой со стороны Китая. Об этом сообщает The War Zone.

В системе Воздушных сил Соединенных штатов создадут новое главное командование MAJCOM, а также проведут около 20 изменений в структурах. Программу назвали "Переоптимизация для конкуренции великих держав". Она сочетает в себе краткосрочные и среднесрочные усилия, которые должны улучшить позиции армии в будущем за минимальные дополнительные расходы. На реализацию усилий может уйти год или больше.

Фото: US Air Force

"Китай создает вооруженные силы, специально созданные для сдерживания и победы над Соединенными Штатами, если мы вмешаемся в западную часть Тихого океана. Эти изменения нам нужны сейчас. У нас не хватает времени, чтобы переоптимизировать наши силы для решения стратегических вызовов во время соревнования великих держав", — заявил министр Воздушных сил Фрэнк Кендалл.

Глобальные изменения в Воздушных силах США

Официальные лица заявили, что план не является совершенным или готовым к немедленному внедрению, поэтому нужно дополнительно над ним поработать. Цель состоит в том, чтобы консолидировать функции между командованиями, а также убрать ненужное дублирование функций в Воздушных силах США в Европе и Африке, Тихоокеанских Воздушных силах и Командовании глобального удара. Все командования должны сосредоточиться на боевых действиях.

Предполагается создать Интегрированное командование возможностей, которое поможет определить, спроектировать и разработать концепции и программы для дальнейших инвестиций. Командование воздушного образования и подготовки (AETC) переименуют в Командование воздушного развития (ADC). Идея заключается в консолидации развития летчиков и расширении курсов для офицеров.

Воздушное боевое командование (ACC) расширит свою деятельность от обеспечения воздушных боевых действий до обеспечения готовности всех Воздушных сил (ВС) и планирования масштабных учений, а также обеспечения способности боевых крыльев к развертыванию как эффективных подразделений.

Сержант Джереми Финли, главный инструктор экипажа F-22 Raptor из 372-й учебной эскадрильи 14-го отряда, готовит купол тренажера F-22 Raptor на объединенной базе "Элмендорф-Ричардсон" Фото: US Air Force

Командование материального обеспечения Воздушных сил (AFMC) добавит три системных центра: Командование систем информационного доминирования, Центр ядерных систем, создаст Офис интеграционного развития и превратит нынешний Центр управления жизненным циклом в Центр систем воздушного доминирования.

Кибернетическое командование ВВС будет преобразовано в отдельный компонент сил и средств с целью лучшего отражения важности кибернетической миссии для Объединенных сил и всех ВС.

План также меняет способ развертывания оперативных крыльев ВС. Вместо того, чтобы отправлять небольшие группы военнослужащих из разных подразделений для формирования новых крыльев, они будут тренироваться вместе, а затем разворачиваться с различными элементами, среди которых, в частности, связи с общественностью, безопасность и техническое обслуживание.

Космические силы создают Командование космического будущего, новое полевое командование, которое разрабатывает и подтверждает концепции и проводит эксперименты и военные игры, среди других функций. Космические силы также создают боевые эскадрильи в качестве базовой единицы и изменяют способ обучения своих бойцов.

"У нас ничего не предусмотрено в [финансовом году] 2024 или 2025 для любого из этих изменений. Если вам понадобятся какие-то средства в эти периоды, нам придется их перераспределить. Есть вероятность, что мы будем иметь некоторые средства в 2026 финансовом году", — резюмировал Кендалл.

Напомним, 12 февраля в США показали как запускают имитатор баллистической ракеты на парашюте.