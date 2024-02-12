Аргументированная отмена: почему США отказались от проекта вертолетов FARA

Отказ от многомиллиардной программы является признаком того, что Пентагон научился взвешивать риски и учить украинский опыт, пиеут эксперт The War Zone.

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Армия США отменила одну из самых известных авиационных программ Future Atack Reconnaissance Aircraft (FARA). Она была близкой к реализации, поскольку были готовы два прототипа Sikorsky и Bell. О причинах отмены сообщает The War Zone.

Пентагон отменил программу ударно-разведывательных вертолетов. Авторы выделяют сразу несколько причин такого отказа:

вероятность боевых действий в Тихом океане;

опыт использования вертолетов на российско-украинской войне;

будущее боевых действий в воздухе.

Исходя из этого, проект FARA мог бы стать бесполезным усилием. Поэтому отмена программы до начала углубленных летных испытаний была правильным решением. Несмотря на большие усилия разработчиков Sikorsky с Raider X и Bell с 360 Invictus, правильнее будет отказаться от программы, если она не будет отвечать вызовам будущего, пишут журналисты.

В Пентагоне могли понять, что не меняться и медленно делать изменения — это большая угроза национальной безопасности, чем другие факторы. Поэтому отмену FARA авторы называют положительным событием. Дорогие вертолеты с относительно малыми возможностями не будут иметь смысла, если боевые действия будут в Тихом океане. Вертолеты не смогут добраться до безопасного места базирования из-за малого радиуса действия.

Украинский опыт показывает, насколько действительно уязвимы вертолеты на современном поле битвы. К тому же будущее должно быть безэкипажным, считают в издании. Отмена потенциально многомиллиардной программы означает, что теперь армия будет иметь больше средств на приобретение другой техники или на разработку безэкипажных технологий.

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