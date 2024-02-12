Аргументоване скасування: чому США відмовились від проєкту гелікоптерів FARA

Відмова від багатомільярдної програми є ознакою того, що Пентагон навчився зважувати ризики і вчити український досвід, пишуть експерт The War Zone.

Related video

Армія США скасувала одну із найвідоміших авіаційних програм Future Atack Reconnaissance Aircraft (FARA). Вона була близькою до реалізації, оскільки були готові два прототипи Sikorsky і Bell. Про причини скасування повідомляє The War Zone.

Пентагон скасував програму ударно-розвідувальних гелікоптерів. Автори виділяють одразу кілька причин такої відмови:

ймовірність бойових дій в Тихому океані;

досвід використання гелікоптерів на російсько-українській війні;

майбутнє бойових дій у повітрі.

Виходячи з цього, проєкт FARA міг би стати марним зусиллям. Тому скасування програми до початку поглиблених льотних випробувань було правильним рішенням. Попри великі зусилля розробників Sikorsky з Raider X і Bell з 360 Invictus, правильніше буде відмовитись від програми, якщо вона не відповідатиме викликам майбутнього, пишуть журналісти.

У Пентагоні могли зрозуміти, що не змінюватись і повільно робити зміни — це більша загроза національної безпеки, ніж інші фактори. Тому скасування FARA автори називають позитивною подією. Дорогі гелікоптери із відносно малими можливостями не матимуть сенсу, якщо бойові дії будуть в Тихому океані. Гелікоптери не зможуть дістатися безпечного місця базування через замалий радіус дії.

Український досвід показує, наскільки дійсно є вразливими вертольоти на сучасному полі битви. До того ж майбутнє має бути безекіпажним, вважають у виданні. Скасування потенційно багатомільярдної програми означає, що тепер армія матиме більше коштів на придбання іншої техніки або на розробку безекіпажних технологій.

Нагадаємо, 9 лютого ЗМІ писали, що у США припинять виробництво гелікоптерів Black Hawk через зростання витрат.

Фахівці ВПС США вперше успішно протестували новітній комплект супутникового зв'язку під час місії з максимальною тривалістю польоту.