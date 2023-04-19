Є інший вихід: Sikorsky не буде судитись з армію США через вибір вертольота Bell

Замість судових позовів компанія спробує перемогти в іншому тендері на гелікоптер для Сухопутних військ, який теж має надійти у військо не раніше 2026 року.

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Компанія Sikorsky, яка належить Lockheed Martin, вирішила, що вони не будуть подавати до суду на армію США після вибору нового гелікоптеру від Textron Bell. Про це повідомляє Defense News.

Управління звітності уряду відхилило скаргу Sikorsky на те, що гелікоптер Bell V-280 начебто не підходить американській армії через невідповідність вимогам. Після цього Sikorsky обіцяли вирішити, чи будуть вони подавати в суд. Потенційна вартість угоди може досягати 70 млрд доларів, бо США планують замінити Black Hawk та Apache на один гелікоптер.

"Ми розчаровані рішенням (GAO) і залишаємося переконаними, що наша пропозиція [Defiant] X представляє як найкращу цінність для платників податків, так і технологію трансформації, яка потрібна нашим бійцям для виконання своїх складних місій", — йдеться в заяві Sikorsky.

Натомість Sikorsky зосередяться на розробці літака для сухопутних військ, який має мати вертикальну систему зльоту та посадки Future Attack Reconnaissance Aircraft. Перші прототипи мають піднятися в небо у 2024 фінансовому році, а у 2026 році розробка вже має завершитись. Затримки повʼязані з проблемами вдосконалення турбінних двигунів.

Окрім цього продовжиться програма модернізації Black Hawk, які виробляє Sikorsky. Вони ще довгі роки будуть експлуатуватися не тільки в США, але й в Європі.

Нагадаємо, 7 квітня в США пояснили, чому обрали новий гелікоптер від Bell, а не Sikorsky.

7 грудня армія США повідомила, що наступним гелікоптером буде Valor.