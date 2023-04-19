Есть другой выход: Sikorsky не будет судиться с армией США из-за выбора вертолета Bell

Вместо судебных исков компания попытается победить в другом тендере на вертолет для Сухопутных войск, который тоже должен поступить в армию не раньше 2026 года.

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Компания Sikorsky, принадлежащая Lockheed Martin, решила, что они не будут подавать в суд на армию США после выбора нового вертолета от Textron Bell. Об этом сообщает Defense News.

Управление отчетности правительства отклонило жалобу Sikorsky на то, что вертолет Bell V-280 якобы не подходит американской армии из-за несоответствия требованиям. После этого Sikorsky обещали решить, будут ли они подавать в суд. Потенциальная стоимость сделки может достигать 70 млрд долларов, потому что США планируют заменить Black Hawk и Apache на один вертолет.

"Мы разочарованы решением (GAO) и остаемся убеждены, что наше предложение Defiant X представляет как наилучшую ценность для налогоплательщиков, так и технологию трансформации, которая нужна нашим бойцам для выполнения своих сложных миссий", — говорится в заявлении Sikorsky.

Вместо этого Sikorsky сосредоточится на разработке самолета для сухопутных войск, который должен иметь вертикальную систему взлета и посадки Future Attack Reconnaissance Aircraft. Первые прототипы должны подняться в небо в 2024 финансовом году, а в 2026 разработка уже должна завершиться. Задержки связаны с проблемами усовершенствования турбинных двигателей.

Кроме этого продолжится программа модернизации Black Hawk, производимая Sikorsky. Они еще долгие годы будут эксплуатироваться не только в США, но и Европе.

Напомним, 7 апреля в США объяснили, почему выбрали новый вертолет от Bell, а не Sikorsky.

7 декабря армия США сообщила, что следующим вертолетом будет Valor.