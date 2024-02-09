Перестановка в авіації: у США припинять виробництво вертольотів UH-60 Black Hawk

Також буде закрито програму розвідувальних літаків майбутнього FARA. Замість цього, виходячи з досвіду війни в Україні, ВПС США планують розвивати безпілотні та космічні системи спостереження.

Related video

Представник Пентагону генерал Джеймс Рейні заявив, що армія США має намір закрити свою програму ударних розвідувальних літаків майбутнього (FARA). Також буде припинено виробництво багатоцільового вертольота UH -60 V Black Hawk у 2025 році через "значне зростання витрат". Про це 8 лютого повідомили в Breaking Defence.

Також буде закрито програму створення вдосконаленого турбінного двигуна (ITEP) компанії General Electric, а безпілотні літальні апарати RQ-7 Shadow та RQ-11 Raven поступово будуть виведені з авіаційного парку ВПС.

Причина припинення робіт у межах багатомільярдної програми Future Attack Reconnaissance Aircraft полягає у відображенні того, який вигляд має війна в сучасну епоху.

"Ми пильно звертаємо увагу на світові події та коригуємо їх, тому що ми можемо вступити у війну сьогодні ввечері, цими вихідними. Ми дізнаємося на полі бою — особливо в Україні, — що повітряна розвідка докорінно змінилася", — заявив Рейні.

За його словами, ефективнішим рішенням буде розробка спеціальних безпілотних систем і космічних засобів спостережень. До того ж армія США вже витратила майже 2 млрд доларів на FARA та планувала витратити загалом 20 млрд на закупівлю до 400 нових вертольотів у межах програми заміни багатоцільових вертольотів Kiowa.

Важливо

США хочуть уникнути помилок програми F-35 під час замовлення винищувачів 6 покоління

Попри те, що армійці все ще потребують можливостей, подібних до FARA, Рейні сказав, що служба не планує розпочинати ще одну роботу із заміни пілотованих Kiowa, як це було в минулому.

Замість цього інвестиції спрямують на безпілотні та космічні системи спостереження, однак який остаточний вигляд матиме програма оновлення цих систем, поки невідомо.

Нагадаємо, фахівці ВПС США вперше успішно протестували новітній комплект супутникового зв'язку під час місії з максимальною тривалістю польоту. Інноваційний комплекс було встановлено на транспортному літаку середньої та великої дальності C-130J Super Hercules.