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Воєнний фокус

Глобальні можливості: у США тестують передовий комплекс супутникового зв'язку на C-130J (фото)

ВПС США випробування супутникового зв'язку на C-130J
Фото: Facebook | Військові 19-го авіакрила ВПС США готуються до першого випробування супутникового зв'язку на C-130J

Командування американських ВПС заявило, що інноваційна технологія вкрай важлива для гнучкості операцій, оскільки новий комплекс зв'язку дасть змогу врятувати життя людей під час медичної авіаційної евакуації.

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Військові 19-го авіакрила ВПС США на базі Little Rock в Арканзасі вперше успішно протестували новітній комплект супутникового зв'язку під час місії з максимальною тривалістю польоту. Інноваційний комплекс було встановлено на військово-транспортному літаку середньої та великої дальності C-130J Super Hercules. Про це 7 лютого повідомила пресслужба американського підрозділу.

Американські фахівці встановили на літак комплект зв'язку, який містить встановлену в люку супутникову антену, контролер антени, маршрутизатор і комплект зв'язку для керівників. Після цього пристрій було під'єднано до відкритих і секретних мереж, що забезпечують маршрутний супутниковий зв'язок під час польоту.

Військові повідомляють, що успішні льотні випробування, проведені під час навчань Gnarly Explodeo, підтвердили працездатність системи в жорстких умовах, підтвердили її надійність і ефективність у розширенні комунікаційних можливостей C-130J.

супутниковий зв'язок для C-130J Fullscreen
супутниковий зв'язок для C-130J Fullscreen
Фото: Facebook
супутниковий зв'язок ВПС США Fullscreen

"Система працює бездоганно, даючи нам змогу отримувати в реальному часі зміни плану польоту та завдання в повітрі. Ця технологія здатна врятувати життя людей під час медичної авіаційної евакуації, що ще раз підкреслює її важливість для підтримки критично важливих завдань", — зазначив капітан 41-ї ескадрильї Аарон Штольце, який керував процесом тестування.

За його словами, інтеграція цього комплексу зв'язку не тільки підвищує операційну ефективність літака, а й відповідає прагненню ВПС до гнучкості операцій.

супутниковий зв'язок ВПС США Fullscreen
супутниковий зв'язок ВПС США Fullscreen
супутниковий зв'язок ВПС США Fullscreen

"Ця платформа забезпечує глобальне командування та управління, надаючи нашому екіпажу безпрецедентну ситуаційну обізнаність Super Hercules, особливо на просторах Тихого океану", — додав капітан.

Результати тестування стали рішенням для задоволення наміру керівництва Командування повітряних перекидань генерала Майка Мініхана забезпечити інноваційним зв'язком 25% свого флоту до 2025 року.

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