Глобальні можливості: у США тестують передовий комплекс супутникового зв'язку на C-130J (фото)

Командування американських ВПС заявило, що інноваційна технологія вкрай важлива для гнучкості операцій, оскільки новий комплекс зв'язку дасть змогу врятувати життя людей під час медичної авіаційної евакуації.

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Військові 19-го авіакрила ВПС США на базі Little Rock в Арканзасі вперше успішно протестували новітній комплект супутникового зв'язку під час місії з максимальною тривалістю польоту. Інноваційний комплекс було встановлено на військово-транспортному літаку середньої та великої дальності C-130J Super Hercules. Про це 7 лютого повідомила пресслужба американського підрозділу.

Американські фахівці встановили на літак комплект зв'язку, який містить встановлену в люку супутникову антену, контролер антени, маршрутизатор і комплект зв'язку для керівників. Після цього пристрій було під'єднано до відкритих і секретних мереж, що забезпечують маршрутний супутниковий зв'язок під час польоту.

Військові повідомляють, що успішні льотні випробування, проведені під час навчань Gnarly Explodeo, підтвердили працездатність системи в жорстких умовах, підтвердили її надійність і ефективність у розширенні комунікаційних можливостей C-130J.

Фото: Facebook

"Система працює бездоганно, даючи нам змогу отримувати в реальному часі зміни плану польоту та завдання в повітрі. Ця технологія здатна врятувати життя людей під час медичної авіаційної евакуації, що ще раз підкреслює її важливість для підтримки критично важливих завдань", — зазначив капітан 41-ї ескадрильї Аарон Штольце, який керував процесом тестування.

За його словами, інтеграція цього комплексу зв'язку не тільки підвищує операційну ефективність літака, а й відповідає прагненню ВПС до гнучкості операцій.

"Ця платформа забезпечує глобальне командування та управління, надаючи нашому екіпажу безпрецедентну ситуаційну обізнаність Super Hercules, особливо на просторах Тихого океану", — додав капітан.

Результати тестування стали рішенням для задоволення наміру керівництва Командування повітряних перекидань генерала Майка Мініхана забезпечити інноваційним зв'язком 25% свого флоту до 2025 року.

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