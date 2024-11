JA-37 Viggen: винищувач, який мало не збив SR-71 Blackbird

Можливості шведської машини в сукупності з майстерністю льотчиків дали змогу наздогнати один із найшвидших американських літаків SR-71, який здатний розвивати швидкість до 3600 км на годину.

Легендарний літак SR-71 Blackbird, здатний розвивати швидкість до 3 Махів, ставив рекорди швидкості та виконував ризиковані розвідувальні місії під час холодної війни. Попри його швидкість, одного разу шведський Saab JA-37 Viggen зумів навестися на Blackbird під час перехоплення над Балтійським морем завдяки відомим траєкторіям польоту SR-71 і досвідченості шведських льотчиків.

Фокус переклав статтю Маї Карлін про унікальні можливості шведського багатоцільового винищувача Saab JA-37 Viggen.

Ця дружня взаємодія стала доказом передових можливостей авіоніки та планування місій Viggen.

1987 року шведські "Віггени" також допомогли літаку SR-71, у якого відмовив двигун, і супроводили його до безпечного місця в Західній Німеччині, довівши тісну співпрацю між ВПС Швеції та США.

Як Saab Viggen перехопив SR-71 Blackbird

Найшвидший літак усіх часів і народів було знято з озброєння кілька десятиліть тому. Американський літак SR-71 Blackbird, що з'явився під час холодної війни, здійснював небачені раніше подвиги завдяки інноваційним технологіям, електроніці та авіоніці.

Навіть з урахуванням розвитку сучасних винищувачів, таких як F-22 Raptor і F-35 Lightning II, рекорд Blackbird, здатного розвивати швидкість 3 Маха, залишається неперевершеним. Лише одному літаку вдалося навестися на Blackbird, і цей літак заслуговує на окрему згадку: шведський винищувач Saab JA-37.

Тренувальний політ SR-71 Blackbird SR-71 Blackbird Фото: Вiкiпедiя

Як шведський літак ледь не наздогнав Blackbird

За часів холодної війни літаки SR-71 виконували польоти за одним і тим самим повторюваним маршрутом над Балтійським морем, який називався "Балтійський експрес".

Шведські ВПС у той час літали на Saab J-35F Draken. Цей застарілий планер ніяк не міг зрівнятися з Blackbird. Але його наступник, Saab J-37 Viggen, мав досконалішу авіоніку, яка і допомогла йому наблизитися до Blackbird у польоті.

Порівняно з максимальною швидкістю SR-71 у 3,0 Маха, Viggen був все ще відносно повільним, досягаючи 2,1 Маха. Незважаючи на цей розрив у можливостях, рутинний характер польотів Blackbird у поєднанні з чудовим плануванням місії та майстерністю льотчика призвели до того, що один зі шведських винищувачів "навівся" за Blackbird.

Винищувач Saab JA-37 Viggen Фото: Вiкiпедiя

Як розповів колишній льотчик JA-37 шведських ВПС Пер-Олоф Елд, "загалом на моєму рахунку п'ять гарячих перехоплень SR-71. Усі їх можна назвати успішними. Тричі я був візуально виявлений; у кількох випадках SR-71 залишав конденсанційний слід, що було дуже корисно, оскільки можна було візуально перевірити, чи в правильному місці ти перебуваєш!"

Коли Елду вдалося засікти ціль, він, звісно ж, не став стріляти. Два літаки просто перетнулися і встановили візуальний контакт один з одним.

Як Saab 37 Viggen врятував Blackbird, який потрапив у біду

Хоча цей інцидент став першим в історії успішним перехопленням і "наведенням" на Blackbird, важливо зазначити, що американські льотчики не намагалися ухилитися від Viggen, які були дружніми літаками. Проте майстерність і вміння шведського льотчика вражають.

Пара Viggen-Blackbird знову потрапила в заголовки газет 1987 року, коли у SR-71 вибухнув двигун і його довелося супроводжувати до приземлення. Шведські ВПС негайно направили два своїх Viggen на допомогу SR-71, який був би більш уразливим для радянської атаки під час польоту на такій низькій висоті. Зрештою Blackbird благополучно приземлився в Західній Німеччині завдяки допомозі шведських літаків.

Про автора

Майя Карлін — авторка статей про національну безпеку в The National Interest, аналітикиня Центру безпекової політики та колишня наукова співробітниця імені Анни Соболь-Леві в IDC Герцлія в Ізраїлі. Її статті публікуються в багатьох виданнях, включно з The National Interest, Jerusalem Post і Times of Israel. Ви можете стежити за нею у Twitter: @MayaCarlin.