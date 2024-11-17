JA-37 Viggen: истребитель, который чуть не сбил SR-71 Blackbird

Возможности шведской машины в совокупности с мастерством летчиков позволили догнать один из самых быстрых американских самолетов SR-71, который способен развивать скорость до 3600 км в час.

Легендарный самолет SR-71 Blackbird, способный развивать скорость до 3 Махов, ставил рекорды скорости и выполнял рискованные разведывательные миссии во время холодной войны. Несмотря на его скорость, однажды шведский Saab JA-37 Viggen сумел навестись на Blackbird во время перехвата над Балтийским морем благодаря известным траекториям полета SR-71 и опытности шведских летчиков.

Фокус перевел статью Майи Карлин об уникальных возможностях шведского многоцелевого истребителя Saab JA-37 Viggen.

Это дружеское взаимодействие стало доказательством передовых возможностей авионики и планирования миссий Viggen.

В 1987 году шведские "Виггены" также помогли самолету SR-71, у которого отказал двигатель, и сопроводили его до безопасного места в Западной Германии, доказав тесное сотрудничество между ВВС Швеции и США.

Как Saab Viggen перехватил SR-71 Blackbird

Самый быстрый самолет всех времен и народов был снят с вооружения несколько десятилетий назад. Американский самолет SR-71 Blackbird, появившийся во время холодной войны, совершал невиданные ранее подвиги благодаря инновационным технологиям, электронике и авионике.

Даже с учетом развития современных истребителей, таких как F-22 Raptor и F-35 Lightning II, рекорд Blackbird, способного развивать скорость 3 Маха, остается непревзойденным. Лишь одному самолету удалось навестись на Blackbird, и этот самолет заслуживает отдельного упоминания: шведский истребитель Saab JA-37.

Тренировочный полет SR-71 Blackbird Фото: Википедия

Как шведский самолет чуть не догнал Blackbird

Во времена холодной войны самолеты SR-71 выполняли полеты по одному и тому же повторяющемуся маршруту над Балтийским морем, который назывался "Балтийский экспресс".

Шведские ВВС в то время летали на Saab J-35F Draken. Этот устаревший планер никак не мог сравниться с Blackbird. Но его преемник, Saab J-37 Viggen, имел более совершенную авионику, которая и помогла ему приблизиться к Blackbird в полете.

По сравнению с максимальной скоростью SR-71 в 3,0 Маха, Viggen был все еще относительно медленным, достигая 2,1 Маха. Несмотря на этот разрыв в возможностях, рутинный характер полетов Blackbird в сочетании с превосходным планированием миссии и мастерством летчика привели к тому, что один из шведских истребителей "навелся" за Blackbird.

Истребитель Saab JA-37 Viggen Фото: Википедия

Как рассказал бывший летчик JA-37 шведских ВВС Пер-Олоф Элд, "в общей сложности на моем счету пять горячих перехватов SR-71. Все их можно назвать успешными. Трижды я был визуально обнаружен; в нескольких случаях SR-71 оставлял конденсанционный след, что было очень полезно, поскольку можно было визуально проверить, в правильном ли месте ты находишься!"

Когда Элду удалось засечь цель, он, конечно же, не стал стрелять. Два самолета просто пересеклись и установили визуальный контакт друг с другом.

Как Saab 37 Viggen спас попавший в беду Blackbird

Хотя этот инцидент стал первым в истории успешным перехватом и "наведением" на Blackbird, важно отметить, что американские летчики не пытались уклониться от Viggen, которые были дружественными самолетами. Тем не менее мастерство и умение шведского летчика впечатляют.

Пара Viggen-Blackbird снова попала в заголовки газет в 1987 году, когда у SR-71 взорвался двигатель и его пришлось сопровождать до приземления. Шведские ВВС немедленно направили два своих Viggen на помощь SR-71, который был бы более уязвим для советской атаки при полете на такой низкой высоте. В конечном итоге Blackbird благополучно приземлился в Западной Германии благодаря помощи шведских самолетов.

Об авторе

Майя Карлин – автор статей о национальной безопасности в The National Interest, аналитик Центра политики безопасности и бывший научный сотрудник имени Анны Соболь-Леви в IDC Герцлия в Израиле. Ее статьи публикуются во многих изданиях, включая The National Interest, Jerusalem Post и Times of Israel. Вы можете следить за ней в Twitter: @MayaCarlin.