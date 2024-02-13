"Связи с Путиным и Кремлем хорошо известны": Стивен Кинг назвал Трампа предателем

Писатель резко высказался в адрес 45-го президента США. По его словам, он предал американский образ жизни, за который умирали солдаты.

Американский писатель Стивен Кинг раскритиковал бывшего президента США Дональда Трампа, обвинив его в связях с Россией. Об этом он написал в соцсети X.

С тех пор, как Трамп баллотировался на пост президента в 2016 году, ФБР, специальный прокурор и многочисленные комитеты Конгресса США находили подозрительные связи его соратников с представителями Кремля. Связи были установлены в рамках расследования относительно вмешательства Москвы в американские выборы 2016 года.

В официальном документе, в котором подробно изложены выводы и результаты расследования, проведенного бывшим спецпрокурором Робертом Мюллером, сообщается, что "доказательств недостаточно для обоснования уголовных обвинений". Отчет был представлен 22 марта 2019 года.

Но уже 19 апреля издание The New York Times написало, что "у Дональда Трампа и 18 его соратников было не менее 140 контактов с гражданами РФ и WikiLeaks, или их посредниками во время предвыборной кампании 2016 года и смены президента".

Масла в огонь подлило и то, что на днях во время собрания сторонников Трампа в Южной Каролине он заявил, что будет "подталкивать" РФ атаковать страны НАТО, которые не вносят в Альянс установленную норму финансирования.

"Связи Трампа с Россией и Путиным хорошо известны. По сути, Трамп — предатель американского образа жизни, за который умирали наши солдаты", — написал Стивен Кинг в соцсети X, набравшем больше 5 млн просмотров.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин собирается вдвое увеличить войска на границе Финляндии на фоне угроз Третьей мировой.

Также сообщалось, что глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель резко высказался в отношении заявлений Трампа.