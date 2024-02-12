НАТО не может зависеть от прихотей президента США: Боррель резко высказался относительно заявлений Трампа

Ранее 45-й президент США заявил, что будет поощрять Россию нападать на страны НАТО, которые "недостаточно платят взносы" в Альянс.

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Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель резко высказался относительно заявления экс-президента США Дональда Трампа о том, что в случае его переизбрания он не будет защищать все страны НАТО. Боррель сказал, что НАТО — не меню в ресторане. Об этом он заявил в общении со СМИ перед неформальной встречей министров стран ЕС по вопросам развития, пишет SKY.

Борреля попросили прокомментировать заявления Дональда Трампа относительно НАТО и планы "поощрить Россию к агрессии". По мнению дипломата, заявления экс-президента США являются несерьезными и безответственными.

"Страны НАТО не могут говорить "да" сегодня и "нет" завтра, когда речь идет о защите альянса. Он либо существует, либо нет", — добавил Боррель.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предупредил, что Североатлантический альянс не должен зависеть от прихотей президента США.

"НАТО не может быть военным альянсом "a la carte", который зависит от прихоти президента США", — сказал он.

Напомним, что Дональд Трамп заявил, чтоСША не будут защищать страны НАТО в случае нападения России. Он объяснил это недостаточным финансированием оборонной сферы.

В Польше обеспокоились словами экс-лидера США Дональда Трампа о том, что на посту президента не собирается безвозмездно защищать союзников по НАТО от возможного нападения. По мнению заместителя главы МИД Анджея Шейна, страны должны сотрудничать, несмотря на политические разногласия, в вопросах безопасности и внешней политики.

Президент США Джо Байден сказал, что заявления Дональда Трампа об угрозах "поощрить Россию" напасть на одного из членов НАТО являются "ужасными и опасными".