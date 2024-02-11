Трамп заявил, что будет поощрять РФ атаковать союзников: в Польше отреагировали

По мнению заместителя главы МИД Анджея Шейна, страны должны сотрудничать, несмотря на политические разногласия, в вопросах безопасности и внешней политики.

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Власти Польши обеспокоены словами экс-лидера США Дональда Трампа о том, что на посту президента не собирается бесплатно защищать союзников по НАТО от возможного нападения. На заявление Трампа отреагировали президент Республики Польша Анджей Дуда и заместитель главы МИД Польши Анджей Шейна, сообщает Onet.

"Польско-американский альянс должен быть крепким, независимо от того, кто сейчас находится у власти в Польше и США. Я всегда поступал так и буду действовать в этом духе, уважая всех наших партнеров в США. Обида половины американской политической сцены не служит ни нашим экономическим интересам, ни безопасности Польши", — написал Анджей Дуда в социальной сети X (ранее Twitter).

Дуда отметил, что благодаря мудрой и дальновидной политике последних 8 лет Польша тратит на оборону 4% ВВП и благодаря этому его страна находится и будет в безопасности.

Заместитель главы МИД Польши Анджей Шейна также отреагировал на слова Дональда Трампа о "побуждении" России атаковать страны НАТО, которые "не платят", то есть выделяют менее 2%. ВВП для обороны.

"Даже учитывая условия острой предвыборной кампании в США, та часть заявления, в которой Дональд Трамп ясно сказал, что он даже "поощрит" Россию к конфликту и нападению, — это пересечение определенных границ, которые ни в коем случае нельзя переступать. И угроза невыполнения обязательств по статье 5 НАТО. Для нас, как для польского правительства, так и для оппозиции, это серьезное предупреждение. Мы должны сотрудничать, несмотря на политические разногласия, в вопросах безопасности и внешней политики", — заявил Анджей Шейна.

Заместитель главы польской дипломатии добавил: "Нам необходимо укреплять сотрудничество в оборонной сфере. Концепция стратегической автономии Европейского Союза, безусловно, вернулась на повестку дня. Необходимо сделать все, чтобы убедить политиков в США добиться того, чтобы концепции, представленные Дональдом Трампом, не были реализованы. Президент в США обладает там огромной властью как глава государства, но давайте помнить, что это институциональная система и в ней много предохранительных клапанов".

Реакция Белого дома

Белый дом резко раскритиковал высказывания бывшего президента США Дональда Трампа об отказе помогать союзникам по НАТО в случае нападения России на эти страны. Белый дом видит в такой позиции угрозу национальной безопасности и экономике США.

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс назвал слова Трампа "ужасными и беспочвенными", подчеркивая, что подобное "поощрение вторжений со стороны убийственных режимов" несет прямую угрозу национальной безопасности США, цитирует агентство Bloomberg.

"Поощрение вторжений наших ближайших союзников со стороны убийственных режимов является ужасным и необоснованным — и это ставит под угрозу национальную безопасность США, глобальную стабильность и нашу экономику", – сказал Бейтс.

Что предшествовало этим заявлениям

11 февраля сообщалось о том, что 45-й президент США Дональд Трамп во время предвыборного митинга в Конуэе (Южная Каролина) пересказал разговор с лидером одной из "крупных стран", который спросил его, что случится, если государство не выполнит своих обязательств и подвергнется атаке со стороны России. Трамп поинтересовался, действительно ли "большое государство" не выполнило платеж или просрочило его. Неназванный президент ответил: "Допустим, это произошло".

"Нет, я не стал бы вас защищать. На самом деле я бы даже призвал их делать все, что они, черт возьми, хотят", — сказал Трамп.

По его словам, после этой беседы в НАТО "потекли сотни миллиардов долларов".

Отметим, 5 февраля зарубежные медиа сообщили о том, что Украина может не получить военную помощь от США из-за Трампа. Политик готов рискнуть проигрышем Киева в войне, если это увеличит его шансы на победу в президентских выборах.

Напомним, несколько ранее бывший президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в том, что его политика может привести к Третьей мировой войне.