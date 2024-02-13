"Обстрел" Селидово: в ВСУ опровергли заявление оккупантов о ударе по городу (фото)

В РФ сообщили о якобы гибели 200-1500 украинских военных в результате удара "Искандеров", но бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что заявление не соответствует действительности. Россияне пытаются прикрыть собственные колоссальные потери на Таврическом направлении.

Российские пропагандисты и телеграм-каналы 13 февраля писали о якобы поражении украинских военных в Селидово. Заявления оккупантов являются дезинформацией. Соответствующее сообщение опубликовано на странице командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского.

Ситуация в городе Селидово — что заявляли оккупанты

Около 13:00 в российских телеграмм-каналах начали распространять заявление о якобы ударе российской армии по месту пребывания украинских военных в городе Селидово. Утверждалось, что от удара погибло 200-1500 военных, но никаких доказательств во вражеских ресурсах не было кроме сообщений в телеграмм-каналах.

Сообщение в российском телеграм-канале "Военный обозреватель" о якобы ударе в Селидово Readovka о якобы обстреле Селидово Romano Лайт об "обстреле" Селидово

Позже в издании Mash сообщили, что ВС РФ применили ракеты "Искандер" с кассетной боевой частью. Также они опубликовали видео, на котором российские военные слушают звуки "прилетов". Заявлялось, что это и есть следствие удара "Искандеров", но видеоролик публиковался уже раньше.

Видео о Селидово уже публиковалось ранее Фото: скриншот

Пропагандисты заявляли, что резервы якобы должны были перейти на поддержку украинских сил в Авдеевке, где сейчас сложная ситуация. Якобы под удар попали бойцы бригады "Азов", а сам главнокомандующий генерал-полковник Александр Сырский "срочно отправился на Авдеевское направление".

Фейк об обстреле Селидово — реакция ВСУ

По заявлению Александра Тарнавского, оккупанты пытаются скрыть собственные колоссальные потери на Таврическом направлении. Только за минувшие сутки ВС РФ потеряли 645 человек, а с 5 по 11 февраля — 2 947 человек.

"Российские пропагандисты запустили дезинформационную кампанию о якобы потерях Сил обороны Украины под Селидовом в Донецкой области. Это российская ИПСО", — подчеркнул Тарнавский.

Ранее ряд украинских военных и офицеров опровергали информацию российских пропагандистов.

Сообщение офицера лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс" о Селидово Сообщение добровольца Станислава Бунятова о российском заявлении

"Лично мои ребята, которые находятся под Селидово ничего даже не слышали, никакого взрыва. Взрыв было бы слышно за десятки километров или у меня собратья глухие, в чем я сомневаюсь", — написал лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Также в фейковом телеграмм-канале 35-й бригады ВСУ распространялась информация о "потерях" ВСУ от удара. Однако представитель Украинской добровольческой армии — Юг Сергей Братчук сообщил, что канал является поддельным.

Сообщение Братчука о телеграм-канале "Герои. 35 бригада ВСУ"

Напомним, 12 февраля партизаны движения "Атеш" проникли на аэродром в Ейске, с которого РФ обстреливает Украину. Они провели разведку.

13 февраля эксперты сообщили, что РФ потеряла танковую дивизию под Авдеевкой, а это более 220 машин.