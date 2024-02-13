Путин мечтает покорить украинцев: Байден призвал Конгресс немедленно одобрить помощь Киеву

По словам президента США, у украинских военных на передовой заканчиваются боеприпасы, а российская армия продолжает атаковать.

Президент США Джо Байден приветствовал решение верхней палаты Конгресса США (Сенат) поддержать законопроект о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню и призвал нижнюю палату парламента (Палата представителей) срочно одобрить его. Соответствующее заявление Джо Байдена опубликовал Белый дом.

"Мы не можем позволить себе больше ждать. Цена бездействия растет каждый день, особенно в Украине", — сказал президент Америки.

Байден обратил внимание на сообщения о том, что у украинских военных на передовой заканчиваются боеприпасы пока российские силы продолжают атаковать. По его словам, "Путин продолжает мечтать о покорении украинского народа".

Байден в очередной раз подчеркнул необходимость лидерства Америки в противостоянии с "тиранами".

"Если мы не выстоим против тиранов, которые стремятся завоевать или разделить территорию своих соседей, национальная безопасность Америки станет серьезной проблемой. Наши союзники и противники одновременно отметят это. Время для Палаты (представителей, — ред.) действовать и немедленно направить этот двусторонний законопроект на мой стол, чтобы я мог его подписать как закон", — резюмировал Байден.

Напомним, 13 февраля 2024 года Сенат США окончательно поддержал законопроект о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95 млрд, $60 млрд из которых — для Киева. Теперь документ должна одобрить Палата представителей.

9 февраля канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в США обсудил с сенаторами помощь Украине. По словам Шольца, союзники должны помочь Украине, чтобы она защитила себя от российской агрессии.