От 30 до 500 тысяч грн: в Раде предлагают ввести новые доплаты для военных (инфографика)

Документом предлагаются дополнительные выплаты за уничтожение или захват вражеской техники, а также ряд важных льгот.

Во вторник, 13 февраля, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в несколько законодательных актов Украины, касающихся мотивации военной службы" под номером 11012. Этот законопроект разрабатывается с целью предоставления дополнительных пособий и льгот для военнослужащих. Об этом сообщил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в Facebook.

"Будущее Украины сегодня зависит от сильной и боеспособной армии. Должны позаботиться о том, чтобы опытные и профессиональные воины, стоящие на защите государства, хотели остаться в рядах Сил обороны даже после получения права на демобилизацию или завершение контракта. А призывники – прошли должную подготовку к службе в войске", – отметил Костенко.

Секретарь парламентского комитета выразил мнение о неотложной потребности Украины в преобразовании своих вооруженных сил — от концепции армии, состоящей из призывников, до армии, где служат профессиональные и мотивированные военнослужащие.

По его мнению, для достижения этой цели украинским защитникам необходима эффективная и прозрачная система доплат, льгот и гарантий.

"Основное внимание следует уделить непосредственным участникам боевых действий. Именно поэтому я инициирую обсуждение и предлагаю соответствующие изменения в законодательство. Я призываю своих коллег поддержать законопроект №11012 на первом чтении и предложить свои рекомендации к второму", — подчеркнул Костенко.

Он выразил надежду на то, что к обсуждению законопроекта присоединятся представители Кабинета Министров и Офиса Президента.

"Такие вопросы должны объединять все политические силы. Мою инициативу уже поддержало более 70 народных депутатов из разных фракций. Поэтому буду призывать всех представителей разных ветвей власти сделать этот вопрос одним из приоритетных, поработать вместе, и, наконец, принять закон для тех, кто "на нуле и в посадках", — подчеркнул секретарь Комитета ВР.

Костенко опубликовал ключевые положения зарегистрированного проекта закона.

Выплаты за уничтожение или захват российской техники

В частности, законопроектом предлагается установление выплат за уничтожение или захват вражеской техники:

за танк — 200-370 тысяч гривен;

за САУ/РСЗО – 200-370 тысяч гривен;

за БМД, БТР, БМП, командно-штабную машину, артиллерийскую систему – 30-100 тысяч гривен;

за другие бронеавтомобили или грузовые автомобили — 10-30 тысяч гривен;

за ЗРК — 200-370 тысяч гривен;

за радиолокационные системы средств ПВО — 200-370 тысяч гривен;

за средство контрбатарейной борьбы — 30-150 тысяч гривен;

за средство РЭБ — 30-150 тысяч гривен;

за БПЛА разведывательного типа — 30- 100 тысяч гривен;

за БПЛА ударного типа — 30-100 тысяч гривен;

за крылатую и баллистическую ракету — 100 тысяч гривен;

за военный самолет — 500 тысяч гривен;

за военный вертолет — 300 тысяч гривен;

за комплекс дальнего визуального наблюдения — 30 тысяч гривен;

за военный корабль — 300 -500 тысяч гривен;

за средства РЭР – 30-100 тысяч гривен.

Предполагается, что вознаграждение за уничтожение или захват вражеской техники будет распространяться не только на военнослужащих, но и на полицейских особого назначения.

Кроме того, командиры этих военнослужащих или полицейских также получат дополнительное вознаграждение в виде процентов от суммы: непосредственный командир – 5%, командиры взвода, роты и группы – 3%, командир батальона – 2%, командир бригады (полка) – 1%.

Выплаты за уничтожение или захват российской техники Выплаты за уничтожение или захват российской техники

Дополнительные выплаты военным

В рамках проекта закона также предлагается введение ряда дополнительных пособий и вознаграждений. В частности, военнослужащие, которые проходят военную службу во время действия военного положения не менее 12 месяцев, из которых как минимум 6 месяцев участвуют в боевых действиях, будут получать следующее:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавку за выслугу лет с коэффициентом 1,5.

А также, военнослужащие, которые во время действия военного положения проходят службу не менее 24 месяцев, из которых как минимум 12 месяцев участвуют в боевых действиях, будут иметь право на следующее:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавку за выслугу лет с коэффициентом 2.

Дополнительные выплаты военным

Также в планах предусмотреть единовременную денежную выплату для тех, кто после 24 февраля 2022 года заключил или продлил контракт о прохождении службы на срок не менее 3 лет или до окончания военного положения:

солдатам — 120 тысяч гривен;

сержантам и старшинам — 160 тысяч гривен;

офицерам — 200 тысяч гривен.

Кроме того, для тех, кто имеет право на увольнение со службы по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья, но решил остаться, предлагается установить ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 10 тысяч гривен.

Дополнительные выплаты военным

Страхование жизни и здоровья для военных

Согласно законопроекту, будет установлено пожизненное страхование жизни и здоровья для военнослужащих, которые отслужили не менее 36 месяцев, из них — по меньшей мере 12 месяцев в боевых действиях, а также для освобожденных из плена (за счет государственных средств в частных учреждениях). Действие страхования будет распространяться и на их семьи.

Повышение пенсий людям с инвалидностью по причине участия в боевых действиях

Документ также предлагает установить минимальные размеры пенсий по инвалидности для лиц, получивших инвалидность вследствие участия в АТО на востоке Украины, ООС на востоке Украины, а также вооруженной российской агрессии против Украины:

I группа — 25 тысяч гривен;

II группа — 20 тысяч гривен;

III группа — 15,6 тысяч гривен.

Льготы для военных

Кроме того, в проекте закона предусматривается ряд льгот для военнослужащих. Например, все, кто отслужил не менее 36 месяцев, из которых по меньшей мере 12 месяцев были в боевых действиях, а также те, кто был ранен или освобожден из плена, будут иметь право на получение кредита для открытия бизнеса под ставкой до 5%.

Также предусмотрено право на ипотеку на жилье под 3% годовых на срок до 20 лет для следующих категорий:

те, кто служил не менее 36 месяцев, из которых минимум 24 месяца были в боевых действиях;

раненые военнослужащие, продолжающие службу, но имеющие право на освобождение;

освобожденные из плена;

военнослужащие, которые не смогли продолжить службу из-за полученных ранений.

В проекте закона также предлагается военнослужащим, которые проходили службу после 24 февраля 2022 года, право на льготное растаможивание автомобилей. В частности, военнослужащие, отслужившие не менее 36 месяцев, будут иметь право на скидку 50% на таможенные и налоговые платежи.

Военнослужащие, отслужившие не менее 24 месяцев, в том числе не менее 12 месяцев выполнявшие боевые задания, будут иметь право на "нулевое растаможивание". Для реализации этого права требуется введение отдельных законопроектов о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины.

Льготы для военных

Изменение в процессе демобилизации

В то же время, предложенный законопроект расширяет круг оснований для демобилизации по истечении срока службы в случае, если военнослужащий не желает продолжать военную карьеру. Это включает следующие условия: непрерывное служение во время действия военного положения в течение 36 месяцев; а также службу в течение 18 месяцев в период действия военного положения, в том числе выполнение боевых приказов в течение 12 месяцев.

Изменение в процессе демобилизации

Напомним, омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил, что правительственный законопроект о мобилизации №10449 имеет ряд противоречивых норм. Замечания к законопроекту о мобилизации заняли девять страниц.

Также напомним, что законопроект о мобилизации, представленный на рассмотрение Верховной Раде раскритиковали в Главном научно-экспертном управлении ВР (ГНЭУ). Предложенные изменения, особенно в части "мер влияния" на лиц, уклоняющихся от мобилизации, рассматриваются как несоответствующие законодательству и угроза для гражданских прав и свобод.