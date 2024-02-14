Надо дать шанс: правозащитник поддержал идею мобилизации осужденных

Люди с судимостью или освобожденные условно-досрочно должны получить шанс служить в армии по желанию, считает правозащитник Ярослав Гришин.

Украинцы с судимостью должны иметь возможность защищать Родину на фронте. Украина должна поддержать такую инициативу на законодательном уровне. Так считает правозащитник Ярослав Гришин, пишет OBOZ.UA.

Он убежден, что судимость или условно-досрочное освобождение не может быть основанием освобождения от мобилизации.

"Человек — или судимость, или на условно-досрочном сроке — приходит в военкомат. Говорит: я патриот, хочу мобилизоваться. Ему говорят: извини, нельзя, потому что у тебя есть дело, что ты судим или на УДО (условно-досрочное освобождение. — ред.) находишься и мы не можем тебе разрешить мобилизоваться, потому что такое законодательство", — говорит Гришин.

По его словам, этот вопрос особенно актуален сегодня и всем надо давать шанс.

"Каждого бойца, каждого солдата, как алмаз, как золото, необходимо привлекать путем рекордов, путем убеждения, тщательно обучать и приобщать к обороне", — считает Гришин.

Правозащитник также поддерживает мобилизацию тех, кто имеет подозрения, но суд еще не вынес им приговоров.

"Преступления там небольшой тяжести, средней, связанные с насилием, разное экономически. Надо творчески к этому подходить и давать людям такую возможность, это очень правильно", — сказал Гришин.

Напомним, ныне действующее законодательство запрещает осужденным лицам служить в армии. Таких граждан снимают с воинского учета и не восстанавливают после отбытия наказания. Законопроект о мобилизации, который приняла Верховная Рада в первом чтении 7 февраля, предусматривает, что осужденные с условным сроком добровольно могут пойти служить.

5 февраля заместитель председателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев заявил, что мобилизация осужденных может стать "рабочим инструментом". По его словам, должны быть командиры, которые готовы рекрутировать заключенных и работать с ними.