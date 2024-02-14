Онкобольной Ллойд Остин примет участие в заседании "Рамштайн": подробности

Ллойд Остин проведет виртуальное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Это будет 19-я встреча участников "Рамштайн".

Министра обороны США Ллойда Остина выписали из больницы. Он вернулся к выполнению своих обязанностей. Об этом во вторник, 13 февраля, сообщила пресс-служба Пентагона.

Впрочем, по совету врачей Остин некоторое время будет работать удаленно из дома. Но на этой неделе вернется непосредственно в Пентагон. В ведомстве заверили, что министр имеет полный доступ к несекретным и секретным системам связи, необходимых для выполнения своих обязанностей.

Кроме этого, на сайте Пентагона уже опубликован анонс вступительного слова Ллойда Остина к 19-й встрече в формате "Рамштайн", которую он должен провести в среду, 14 февраля. Заседание пройдет в режиме онлайн.

Добавим, что на 18-м заседании "Раштайна" глава Пентагона заявил, что партнеры должны предоставить Украине больше систем ПВО, поскольку Россия своими ракетными ударами пытается деморализовать украинских военных.

Напомним, у министра обороны США Ллойда Остина диагностировали рак простаты. По информации СМИ президент США Джо Байден не знал о болезни главы Пентагона, пока в начале января 2024 года не появилась информация о госпитализации главы Пентагона. 15 января Остина выписали из больницы.

11 февраля министра снова положили на лечение в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида под Вашингтоном после того, как у него появились симптомы "внезапной проблемы с мочевым пузырем". На время новой госпитализации глава оборонного ведомства сложил свои обязанности. Его обязанности исполняла Кэтлин Хикс.