Техника застряла в грязи, а вояки разбежались: боец ВСУ о штурме россиян возле Марьинки

Для штурма оккупанты задействовали 8 единиц тяжелой техники. Бойцы ВСУ добивали ее FPV-дронами, рассказал Станислав Бунятов.

На Марьинском направлении в Донецкой области неблагоприятная погода помогла бойцам ВСУ выдержать вражеский штурм. Об этом сообщил в своем телеграм-канале "Говорят Снайпер" младший сержант ВСУ, 24 ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов.

"На Марьинском направлении п**оры штурмовали наши позиции, применив 8 единиц техники. Половина брони застряла в грязи, орки хаотично разбежались и понесли потери от FPV", — проинформировал он.

Также бойцы из батальона ударных беспилотных авиационных систем "Птицы Мадьяра", которые работают на Марьинском направлении, сообщили, что FPV-дронами остановили "непревзойденный штурм" оккупантов.

"Практически всю российскую технику уничтожили FPV-дронами. Сейчас имеем огромный снарядный голод, и эти дроны, купленные на деньги нашего народа, играют решающую роль в отражении атак м*скалей", — говорится в сообщении.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 14 февраля сообщалось, что на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать российских оккупантов неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 27 раз пытался улучшить тактическое положение.

Напомним, что аналитики DeepState 14 февраля отметили, что в районе Авдеевки не наблюдается положительная динамика. На других участках фронта оккупанты продолжают давление, но оно значительно снизилось.

Также сообщалось, что Сырский посетил позиции вблизи Авдеевки и Купянска. По результатам работы приняли ряд важных решений по усилению боевых возможностей наших воинских частей и предупреждению действий врага.