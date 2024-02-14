Ближайшие дни — решающие для Авдеевки: ВС РФ перерезали сообщение и окружают ВСУ (карта)

В районе Авдеевки не наблюдается положительная динамика. На других участках фронта оккупанты продолжают давление, но оно значительно снизилось, отмечают аналитики DeepState.

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Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступать на Авдеевку Донецкой области. Во время штурмов враг использует живую силу и атакует с помощью КАБов. Об этом сообщили аналитики DeepState в сводке на фронте по состоянию на конец суток 13 февраля.

"Авдеевский отрезок — враг продолжает наступать в Авдеевке. Главный удар остается в северной части города. К*цап наступает значительным числом живой силы под аккомпанемент десятков КАБов", — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что оккупантам удалось выйти на индустриальный проспект и перерезать сообщение. Также ВС РФ захватили автобазу. Россияне продолжают обходить Зенит с юга и создавать риск полноценного окружения.

ВС РФ продолжают штурмовые действия в Первомайском и окрестностях, усилилось давление в юго-восточной части Георгиевки. Тогда как в Новомихайловке продолжаются бои, оккупанты продолжают развивать успех в восточной части села, однако ВСУ удается наносить им существенные поражения.

Авдеевское направление

На Сватовском направлении ВС РФ имели частичный успех у Ивановки. Также противник пытался улучшить тактическое положение у Синьковки, однако попытки были неудачными. Продолжаются бои восточнее Ямполовки, оккупанты имеют успехи, однако линия боевого столкновения уточняется.

Сватовское направление

На Бахмутском направлении россияне продолжают штурм восточнее и севернее Ивановского. Враг пытается выйти на хребет к Часовому Яру.

Бахмутское направление

На Таврическом отрезке обновлена линия соприкосновения в Крынках, в частности расширена серая зона.

Таврический отрезок

На Беломосковском, Северском, Белгородском, Бердянском отрезках без изменений. На Запорожском отрезке — уточнение возле Роботино и восточнее поселка.

В DeepState отметили, что ситуация в Авдеевке остается критической, положительной динамики не наблюдается. На других участках фронта россияне продолжают давление, однако оно несколько снизилось.

"Ближайшие дни будут решающими для обороны Авдеевки, враг стягивает все что можно в город и не будет считаться с любыми потерями", — добавили аналитики.

Напомним, 13 февраля аналитики DeepState рассказали, что российские военные продолжают давлениес севера и юга на Авдеевку. Ситуация в городе становится хуже с каждым днем.

В тот же день стало известно, что потери ВС РФ в боях за Авдеевку превышают потери ВСУ в 13 раз за последние четыре месяца.