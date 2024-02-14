Найближчі дні — вирішальні для Авдіївки: ЗС РФ перерізали сполучення й оточують ЗСУ (карта)

У районі Авдіївки не спостерігається позитивна динаміка. На інших ділянках фронту окупанти продовжують тиск, але він значно знизився, зазначають аналітики DeepState.

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Збройні сили Російської Федерації продовжують наступати на Авдіївку Донецької області. Під час штурмів ворог використовує живу силу й атакує за допомогою КАБів. Про це повідомили аналітики DeepState у зведенні на фронті станом на кінець доби 13 лютого.

"Авдіївський відтинок — ворог продовжує наступати в Авдіївці. Головний удар залишається в північній частині міста. К*цап наступає значним числом живої сили під акомпанемент десятків КАБів", — ідеться в повідомленні.

Аналітики зазначили, що окупантам вдалося вийти на Індустріальний проспект і перерізати сполучення. Також ЗС РФ захопили автобазу. Росіяни продовжують обходити "Зеніт" із півдня та створювати ризик повноцінного оточення.

ЗС РФ продовжують штурмові дії в Первомайському й околиці, посилився тиск у південно-східній частині Георгіївки. Тоді як у Новомихайлівці тривають бої, окупанти продовжують розвивати успіх у східній частині села, проте ЗСУ вдається завдавати їм суттєвих уражень.

Авдіївський напрямок

На Сватівському напрямку ЗС РФ мали частковий успіх біля Іванівки. Також противник намагався покращити тактичне положення біля Синьківки, проте спроби були невдалими. Тривають бої східніше за Ямполівку, окупанти мають успіхи, проте лінія бойового зіткнення уточнюється.

Сватівський напрямок

На Бахмутському напрямку росіяни продовжують штурм східніше та північніше за Іванівське. Ворог намагається вийти на хребет до Часового Яру.

Бахмутський напрямок

На Таврійському відтинку оновлено лінію зіткнення в Кринках, зокрема розширено сіру зону.

Таврійський відтинок

На Біломосковському, Сіверському, Бєлгородському, Бердянському відтинках без змін. На Запорізькому відтинку — уточнення біля Роботиного та на схід від селища.

У DeepState наголосили, що ситуація в Авдіївці залишається критичною, позитивної динаміки не спостерігається. На інших ділянках фронту росіяни продовжують тиск, проте він дещо знизився.

"Найближчі дні будуть вирішальними для оборони Авдіївки, ворог стягує все, що можна, у місто й не рахуватиметься з будь-якими втратами", — додали аналітики.

Нагадаємо, 13 лютого аналітики DeepState розповіли, що російські військові продовжують тиск із півночі та півдня на Авдіївку. Ситуація в місті стає гіршою з кожним днем.

Того ж дня стало відомо, що втрати ЗС РФ у боях за Авдіївку перевищують втрати ЗСУ в 13 разів за останні чотири місяці.