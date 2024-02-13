ЗС РФ атакують на трьох напрямках, а ЗСУ вже майже нічим бити у відповідь, — офіцер запасу

Російські війська одночасно намагаються атакувати на Авдіївському, Бахмутському та Куп’янсько-Лиманському напрямках, каже Андрій Крамаров.

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ЗС РФ, які готувалися до масованих атак протягом січня, розпочали завдавати концентрованих масованих ударів на трьох ділянках українського фронту. Але Сили оборони не можуть відповідати у повній мірі, бо не мають достатньо снарядів. Про це розповів в інтерв'ю OBOZ.UA офіцер резерву ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамаров.

"Ситуація на фронті дійсно важка. Причому вона важка, передусім через те, що ворог одночасно намагається атакувати на трьох ключових напрямках. Це Авдіївка, Бахмут – там ворог намагається вибити наших бійців з району Хромового, з позицій у Часовому Ярі, тому що це стратегічна висота на цій ділянці фронту. Він також наступає у напрямку на Куп’янськ і Лиман", — розповів експерт.

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Він зауважив, що ЗС РФ протягом січня стягували на ці напрямки більш чи менш кваліфіковані підрозділи, тримаючи Сили оборони у напрузі. Попри те, що вони були гірше укомплектовані, вони виснажували боєкомплект українських захисників.

"Зараз ці більш кваліфіковані підрозділи вчиняють тиск, атакують. Найгірше для нас у цій ситуації – нестача артилерійських боєприпасів усіх типів. Дуже не вистачає важких боєприпасів, неможливість на певних ділянках фронту встановлювати загороджувальний вогонь просто через відсутність снарядів дуже і дуже дається взнаки", — говорить Андрій Крамаров.

Нагадаємо, що 13 лютого командир одного з підрозділів 92-ї бригади повідомив, що Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Бахмутському напрямку. Подекуди українські захисники навіть відсувають противника, вибивають його з передових позицій, займають позиції.

Раніше повідомлялося, що на Запорізькому напрямку два десятки окупантів сходили на штурм, і більша частина з них потрапила в полон до ЗСУ.