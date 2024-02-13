ВС РФ атакуют на трех направлениях, а ВСУ уже почти нечем бить в ответ, — офицер запаса

Российские войска одновременно пытаются атаковать на Авдеевском, Бахмутском и Купянско-Лиманском направлениях, говорит Андрей Крамаров.

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ВС РФ, которые готовились к массированным атакам в течение января, начали наносить концентрированные массированные удары на трех участках украинского фронта. Но Силы обороны не могут отвечать в полной мере, потому что не имеют достаточно снарядов. Об этом рассказал в интервью OBOZ.UA офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.

"Ситуация на фронте действительно тяжелая. Причем она тяжелая, прежде всего из-за того, что враг одновременно пытается атаковать на трех ключевых направлениях. Это Авдеевка, Бахмут — там враг пытается выбить наших бойцов из района Хромового, с позиций в Часовом Яру, потому что это стратегическая высота на этом участке фронта. Он также наступает в направлении на Купянск и Лиман", — рассказал эксперт.

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Он отметил, что ВС РФ в течение января стягивали на эти направления более или менее квалифицированные подразделения, держа Силы обороны в напряжении. Несмотря на то, что они были хуже укомплектованы, они истощали боекомплект украинских защитников.

"Сейчас эти более квалифицированные подразделения оказывают давление, атакуют. Хуже всего для нас в этой ситуации — нехватка артиллерийских боеприпасов всех типов. Очень не хватает тяжелых боеприпасов, невозможность на определенных участках фронта устанавливать заградительный огонь просто из-за отсутствия снарядов очень и очень сказывается", — говорит Андрей Крамаров.

Напомним, что 13 февраля командир одного из подразделений 92-й бригады сообщил, что Силамобороны удалось стабилизировать ситуацию на Бахмутском направлении. Кое-где украинские защитники даже отодвигают противника, выбивают его с передовых позиций, занимают позиции.

Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении два десятка оккупантов сходили на штурм, и большая часть из них попала в плен к ВСУ.