OSINT-аналітики порівняли втрати у боях за Авдіївку: 13:1 на користь ЗСУ (інфографіка)

За даними OSINT-аналітика Naalsio, російські окупанти втратили за чотири місяці боїв за Авдіївку 222 танки, тоді як ЗСУ — лише 20.

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Російські втрати в боях за Авдіївку протягом останніх чотирьох місяців у 13 разів перевищують українські. Такі дані, візуально підтверджені OSINT-аналітиком Naalsio, оприлюднив телеграм-канал UA War Infographics.

"Фактична пропорція може бути трохи іншою, проте навряд сильно відрізнятиметься", — додають аналітики.

Фото: Telegram

OSINT-аналітик Naalsio продовжує вести підрахунок втрат як України, так і РФ. З початку російського наступу на Авдіївку Донецької області у жовтні 2023 року армія ЗС РФ станом на 9 лютого втратила 655 одиниць військової техніки, тоді як ЗСУ — 50 одиниць. Про це повідомив аналітик групи Oryx Naalsio у своєму X (Twitter). Нагадаємо, що ці цифри спираються виключно на підтверджені фото або відео з поля бою.

Фото: Скріншот Фото: Скріншот

Крім того, за даними OSINT-аналітика Naalsio, окупанти втратили за цей самий період 222 танки, тоді як ЗСУ — лише 20.

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Нагадаємо, що 13 лютого командир одного з підрозділів 92-ї бригади повідомив, що Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Бахмутському напрямку. Подекуди українські захисники навіть відсувають противника, вибивають його з передових позицій, займають позиції.

Раніше повідомлялося, що на Запорізькому напрямку два десятки окупантів сходили на штурм, і більша частина з них потрапила в полон до ЗСУ.