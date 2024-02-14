Пустышка на корабле: эксперты заметили на китайском авианосце Liaoning макет J-35 (фото)

Новейший стелс-истребитель J-35 НОАК может стать основным палубным истребителем и будет интегрирован не только с авианосцем Fujian с катапультными системами запуска.

Новейшие китайские стелс-истребители J-35 могут стать частью авианосной группы Liaoning Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Военные эксперты обратили внимание на появившееся в соцсетях фото, где на палубе китайского авианосца замечен макет J-35, что свидетельствует о намерениях интегрировать самолет в Военно-морской флот КНР. Об этом говорится в материале Bulgarian Military от 14 февраля.

Военный обозреватель Алекс Лак опубликовал на своей странице в соцсетях пост с изображениями китайского авианосца Liaoning на борту которого стоял макет истребителя J-35. Он предположил, что таким образом китайские военные намерены сделать данный самолет основным палубным истребителем, который заменит нынешние J-15.

В этой связи авторы публикации отмечают, что присутствие макета на Liaoning первом китайском авианосце, свидетельствует о прогрессе в интеграции J-35 в военно-морской флот страны. Это также повышает вероятность развертывания истребителя на существующих китайских авианосцах, которые не оснащены катапультными системами запуска, а полагаются на трамплины.

Макет J-35 на авианосце Liaoning

Макет J-35 на авианосце Liaoning

Макет J-35 на авианосце Liaoning

Какие перспективы

Какой же интерес представляет собой данное событие? Дело в том что изначально предполагалось оснастить самолетами J-35 строящийся авианосец Type 003 Fujian с электромагнитной системой запуска самолетов. Будущий авианосец будет оснащен инновационной технологией взлета с помощью катапульты, но с задержкой возврата (CATOBAR), а также сложную электромагнитную систему запуска летательных аппаратов (EMALS).

А Liaoning, и второй китайский авианосец Shandong работают по принципу короткого взлета с задержкой (STOBAR), используя трамплины для взлета и тросы для посадки.

На данный момент оба авианосца полагаются исключительно на J-15, который является копией российского Су-33. Но в перспективе они будут заменены на новейшие машины, а наличие дополнительных палуб для взлета не только облегчит этот процесс.

Ранее в Китае опубликовали кадры авианосца Fujian, который должен стать первым авианосцем с катапультой для запуска самолетов. Он стоит на верфи Changxing Jiangnan, где проходит финальное оснащение.