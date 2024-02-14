"Пока не получится": Лавров заговорил о мирных переговорах с Украиной, но озвучил одно условие

Глава МИД РФ заверил, что Россия готова сесть за стол переговоров, но есть нюанс. Сергей Лавров убежден, что планы изолировать страну-агрессора провалились.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заговорил о мирных переговорах. Об этом известно публикации на сайте Госдумы РФ от 14 февраля.

Вражеский чиновник заявил, что Россия якобы готова к политико-дипломатическому урегулированию "конфликта" с Украиной. Он отметил, что переговоры должны происходить на основе реалий "на земле". То есть речь идет о том, чтобы временно оккупированные территории остались под контролем Кремля.

"При отсутствии у тех, кто объявил нам войну, серьезных предложений и их нежелании учитывать ни наши интересы, ни реалии на земле говорить за столом переговоров пока не получится. Вариантов таких не просматривается", — подчеркнул Лавров.

Также глава МИД РФ заверил, что замыслы Запада по изоляции страны-агрессора якобы потерпели крах. Однако, по его словам, давление на Россию продолжится.

Как передали в "РИА Новости", Лавров прокомментировал и успехи РФ в войне. Он убежден, что на Западе якобы все меньше верят в победу Украины и меняют риторику из-за этого.

"Вашингтон и его союзники не оставляют мечты о нанесении нам стратегического поражения. Правда, в последнее время, видя успешные действия армии России на украинском театре военных действий, на Западе больше говорят не о своей победе, а о том, как бы не дать победить (Владимиру, — ред.) Путину", — заявил министр.

Напомним, в СМИ со ссылкой на российские источники передавали, что президент РФ Владимир Путин предлагал США заморозить войну в Украине. Вашингтон, как сообщается, остался верен принципу не вести переговоров без Украины.

Руководитель эстонской разведки Каупо Розин предупредил, что заявления о мире в Украине со стороны РФ не соответствуют действительности. По его словам, Кремль настроен на длительную войну.