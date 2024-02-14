Когда примут законопроект о мобилизации: в Верховной Раде ответили (видео)

По словам народного депутата Ярослава Железняка, большое количество поправок к законопроекту об усилении мобилизации может замедлить процесс его рассмотрения.

Верховная Рада может рассмотреть новый законопроект об усилении мобилизации во втором чтении только в марте. Об этом написал 14 февраля в собственном телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

"Законопроект о мобилизации задерживается, его будут рассматривать где-то в начале марта", — сообщил нардеп.

Между тем в медиа сообщают, что в правительстве уже обсуждают два варианта бронирования работников от мобилизации за деньги, то есть за счет:

налогов с зарплаты размером не менее 30-35 тысяч гривен;

доплат за работника ежемесячно в сумме 20 тысяч гривен.

Что известно о принятии нового закона о мобилизации

В понедельник, 12 февраля, народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что законопроект №10449 об усилении мобилизации должен был быть проголосован Верховной Радой Украины до конца февраля, подписан в начале марта и через месяц, то есть в начале апреля, вступить в силу.

Так, до 21 февраля народные депутаты будут подавать правки к законопроекту. По словам нардепа, большое количество поправок к законопроекту может замедлить процесс его рассмотрения.

"Я уверен что их (правок. — Ред.) будет много. Условно тысяча-две, а это большое количество. Каждая поправка — это две минуты пленарного времени. Условно, тысяча правок умножить на две минуты — это будет 2000 минут, а это значительно больше, чем заседает парламент в одну пленарную неделю", — пояснил Железняк.

В то же время он выразил уверенность, что со стороны коалиции будут креативные методы, чтобы быстрее рассмотреть все правки, в частности парламент может рассматривать их до позднего вечера.

Напомним, Верховная Рада 7 февраля приняла правительственный законопроект об изменении правил военной службы, мобилизации и воинского учета в первом чтении. Голосование прошло следующим образом: "за" — 243 народных депутата, "против" — 12 человек.

Напомним, после выдачи повестки человек должен явиться в ТЦК и СП. Однако цель визита может отличаться в зависимости от типа документа.

13 февраля заместитель председателя фракции "Слуга народа", народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина рассказала, что на заседании образовательного комитета был принят перечень поправок к новому законопроекту о мобилизации.