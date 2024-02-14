5 дронов MAGURA уничтожили БДК "Цезарь Куников" с военным грузом, — Буданов (видео)

По словам главы разведки, экипаж корабля составляет 90 человек, о количестве спасенных будет известно позже, поскольку поисково-спасательная операция российских войск продолжается.

Большой десантный корабль "Цезарь Куников" перевозил груз из Новороссийска в Севастополь. Он был загружен, но на переходе его уничтожили пятью беспилотными MAGURA V5. Об этом сообщил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в комментарии телеканалу "Ми Україна".

По словам главы украинской разведки, российский корабль уничтожен. Его экипаж составляет 90 человек, о количестве спасенных будет известно позже, т.к. поисково-спасательная операция российских войск продолжается.

Кирилл Буданов — об уничтожении корабля "Цезарь Куников"

"Ищут уцелевших, как им кажется, но пока что результаты не очень по этой части. Корабль перевозил груз из города Новороссийск в город Севастополь, корабль был загружен и на переходе был уничтожен беспилотными аппаратами. Пятью", — отметил Буданов и уточнил, что это были морские дроны MAGURA V5.

Напомним, что по словам спикера украинской разведки Андрея Юсова, на корабле "Цезарь Куников", возможно, помимо личного состава, перевозили боекомплект. По предварительной информации, никому из экипажа выжить не удалось.

Также сообщалось, что в ГУР рассказали подробности атаки на БДК "Цезарь Куников". После уничтожения БДК "Цезарь Куников" можно надолго ставить жирный крест на десантных операциях против Украины.

Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Украина уничтожила все три российских БДК, которые ворвались в порт Бердянска в начале полномасштабного вторжения.