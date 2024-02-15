Атака БпЛА на нефтебазу в Курской области — спецоперация ГУР, — источники Фокуса (видео)

По словам инсайдеров в спецслужбах, цель успешно поражена, а после атаки БПЛА на нефтебазе раздались взрывы и начался масштабный пожар. Для ликвидации огня местные власти привлекли пожарные поезда.

В России спасатели до сих пор пытаются укротить огонь на нефтебазе в Курской области после попадания неизвестного БпЛА. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Тем временем источники Фокуса в спецслужбах подтверждают, что атака БпЛА на нефтебазу была спецоперацией ГУР Минобороны.

В разведке говорят, что операция была успешной и цель поражена.

"В Курском районе продолжается ликвидация пожара после последствий атаки со стороны ВСУ. На месте происшествия по повышенному номеру работают пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Курской области и аварийно-спасательные службы комитета региональной безопасности Курской области. Для тушения привлекаются пожарные поезда", — проинформировал губернатор.

По его словам, на месте работают 165 спасателей и 35 единиц техники.

Ранее Старовойт сообщал, что в результате атаки украинского БпЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации, пострадавших нет.

Что именно вспыхнуло и на какой площади возгорания глава региона не уточнил. По данным телеграм-канала Baza, речь идет о резервуаре, рассчитанном на 100 тонн горючего.

В январе взрывы беспилотников раздавались на НПЗ в Орле, под Брянском и Санкт-Петербурге. Атака на нефтебазу под Курском стала как минимум восьмой с начала года, посчитали российские СМИ.

Напомним, что 19 января губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об атаке БпЛА на город Клинцы. Во время "уничтожения" цели был зафиксирован сброс боеприпаса на местную нефтебазу.