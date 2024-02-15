Обстрел Украины 15 февраля: во Львове повреждены объекты облэнерго, — Минэнерго

По данным профильного министерства, обстрел не имел критического влияния на работу энергообъектов, но во Львове зафиксировали попадание в объект инфраструктуры.

В четверг, 15 февраля, в результате российского ракетного удара во Львове повреждена трансформаторная подстанция. Без электроснабжения остался объект инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины в Telegram.

"Утренний массированный вражеский обстрел не привел к критическому влиянию на работу энергообъектов. Однако в результате удара во Львове существенно повреждены несколько объектов оператора системы распределения, в частности трансформаторная подстанция. Обесточен объект инфраструктуры", — заявили в Минэнерго.

Однако в ведомстве отметили, что ситуация контролируемая.

Кроме того, энергетики сообщили, что в среду, 14 февраля, в Донецкой области обесточивалась шахта.

"В результате обстрелов произошло возгорание на предприятии угледобывающего комплекса в Донецкой области. Отключались воздушные линии электропередачи, в результате чего обесточились бытовые потребители и шахта, в которой находилось 50 работников (все выведены на поверхность)", — сообщили в энергетическом ведомстве.

В течение двух часов возгорание ликвидировали, всех потребителей запитали.

Напомним, в результате российской утренней атаки 15 февраля во Львове три человека получили ранения. Повреждены 18 жилых домов, в том числе две школы и садик. Выбито более 400 окон. Есть попадание в объект инфраструктуры.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что Россия выпустила по территории Украины 26 ракет. Половину из них наши защитники неба сбили.