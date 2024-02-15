"Это не уменьшает опасности": Гуменюк предупредила об угрозе повторного обстрела (видео)

Во время ракетной атаки в Черном море дежурил "Адмирал Макаров", снаряженный "Калибрами". По меньшей мере половина ракет из его залпа еще готова к применению.

В ВСУ не исключают, что РФ может повторить ракетный обстрел Украины. В Черном море дежурит носитель ракет — фрегат "Адмирал Макаров". Об этом в эфире телемарафона 15 февраля сообщила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, после утренней атаки в акватории остается на дежурстве российское судно "Адмирал Макаров". По данным ВСУ, вражеский фрегат снаряжен ракетами.

Пресс-секретарь объяснила, что ВС РФ могли выпустить до половины залпа "Калибров". Однако часть ракет еще остается на фрегате и готова к применению.

"Помним о том, что это не уменьшает опасности. Потому что готовые снаряженные ракеты на нем есть. Он на дежурстве. Абсолютно не исключено даже повторение ракетного удара", — заявила Гуменюк.

Военная отметила, что была информация о пусках "Калибров" из Черного моря. В это время там дежурил ракетоноситель "Адмирал Макаров". Как объяснила пресс-секретарь ОК "Юг", его снаряжение достигает 8 ракет типа "Калибр".

"Если высчитывать, что четыре "Калибры" были применены из восьми, которые несет на себе "Адмирал Макаров", то половина на нем осталась. Четыре ракеты как минимум он может еще применить повторно", — добавила Гуменюк.

Комментарий Натальи Гуменюк (об угрозе ракетного обстрела — с 0:55)

Напомним, в 1:47 с аэродрома Оленья в Мурманской области РФ вылетели несколько бомбардировщиков Ту-95МС. Уже в 4:46 появилась информация о первых пусках ракет — с юга. Запущенные с самолетов ракеты зашли в воздушное пространство в 5:33. Под "тревогой" были все регионы Украины.

По данным Воздушных сил ВСУ, в целом российские оккупанты запустили 26 ракет различных типов. Сообщается, что "Калибров" было запущено две единицы, и обе сбила ПВО.