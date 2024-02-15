Бесплатно и законно: Байден мог бы уже завтра отправить миллионы боеприпасов Украине, — СМИ

Администрация президента США редко использовала возможности EDA (excess defense articles) применительно к поставкам оружия в Украину. В таких случаях они были частью сложных "кольцевых сделок".

У администрации президента США Джо Байдена есть бюрократически сложный, но вполне законный способ отправить Украине артиллерийские снаряды. И их миллионы. Об этом сообщает Forbes.

Законодательство США предоставляет американскому президенту право продавать со скидкой или даже передавать бесплатно любое существующее оружие, которое американские военные считают избыточным для своих нужд.

Закон ограничивает ежегодную передачу так называемых "избыточных оборонных товаров" 500 миллионами долларов в год. Но тот же закон не определяет стоимость того или иного оружия. Теоретически поставки можно оценить в ноль долларов, считают журналисты.

Байден редко использовал возможности EDA (excess defense articles) в отношении поставок оружия Украине. В таких случаях они были частью сложных "кольцевых сделок", когда избыточное оружие передавалось третьим странам — Эквадору и Греции. Затем прямо или косвенно поощрялись передачи вооружений Украине.

Соединенные Штаты, к примеру, предложили Эквадору армейские транспортные вертолеты UH-60, Эквадор, в свою очередь, должен был поставить Украине излишние вертолеты Ми-17 и системы ПВО. Греция получает самолеты C-130.

Журналисты отмечают, что нет никаких юридических причин, по которым Байден не мог бы отказаться от посредников и в рамках EDA напрямую поддерживать Украину, в т.ч. и артиллерийскими боеприпасами.

Строго говоря, у США нет избытка большинства разновидностей артиллерийских боеприпасов на армейских складах, поскольку идет подготовка к войнам, похожим на украинскую.

Но есть исключение. На хранении в США находится около четырех миллионов усовершенствованных кассетных боеприпасов 155 мм двойного назначения. Снаряды M483A1 и M864 DPICM разбрасывают 88 или 72 суббоеприпаса размером с гранату.

Несколько лет назад в американской армии посчитали, что DPICM, произведенные в больших количествах в 70-90-х годах, ненадежны и небезопасны. Вероятность, что суббоеприпас окажется неработающим — на уровне 14%.

Примерно в 2017 году было заявлено о необходимости в новых кассетных снарядах с 1% неразорвавшихся.

"Снаряды, находящиеся сейчас на складах США, не соответствуют цели Министерства обороны", — писал Питер Берк, бывший главный менеджер службы по боеприпасам.

Администрации Байдена удалось отправить в Украину неназванное количество DPICM, возможно, десятки тысяч, прежде чем республиканцы заблокировали дополнительное финансирование.

Оставшиеся на складах армии США и Корпуса морской пехоты боеприпасы могли бы передаваться Украине как излишки, на них не пришлось быть тратить ни одного доллара. Четыре миллиона снарядов или около того должно хватить на годы интенсивных боев.

Почему Байден до сих пор не прибегнул к такой опции, неизвестно. Возможно, он ждет утверждения 60 млрд долларов, которые предоставят больше возможностей в плане закупки или даже производства новых боеприпасов и оружия для Украины.

Напомним, что Китай в ООН потребовал остановить поставки оружия Украине.

Также сообщалось, что Черноморский флот РФ продолжает терять примерно по кораблю в месяц.