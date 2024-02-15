Месть за уничтоженный корабль: украинцев призвали не игнорировать тревоги 15 февраля (видео)

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, войска РФ понесли серьезные репутационные потери из-за БДК "Цезарь Куников". И руководство Кремля хочет показать внутренней российской аудитории, что за корабль отомстили.

В Воздушных силах попросили жителей Украины не игнорировать воздушные тревоги особенно сегодня, 15 февраля. Эти опасения объясняются возможной местью оккупантов за потерю БДК "Цезарь Куников", который затонул накануне, 14 февраля. Об этом предупредил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Сейчас у нас тревога, связанная со взлетом МиГ-31К, — объяснил спикер. — Пока есть информация об одном борте, но в конечном итоге хотел бы объяснить, что сегодня особое внимание должно быть к воздушным тревогам".

Игнат об обстреле 15 февраля (с 0.44)

Представитель Воздушных сил объяснил, что российские войска понесли серьезные репутационные потери из-за большого десантного корабля "Цезарь Куников". По словам Игната, российское руководство хочет показать внутренней российской аудитории, что за потерю судна отомстили. И, скорее всего, уже публикуют некие кадры сегодняшней атаки по Украине, в подтверждение того, что это уже сделали.

По этой причине дальнейших враждебных действий исключать не стоит.

"Следуйте, пожалуйста, предупреждениям и берегите себя и своих близких", — сказал Юрий Игнат.

Напомним, что во время утренней атаки 15 февраля на Украину российские войска применили 26 ракет. Взрывы прогремели в некоторых регионах — и пострадали гражданские.

Также сообщалось, что во время атаки зафиксированы попадания в Запорожье, Львове и Полтавской области. ПВО уничтожили все российские ракеты, летевшие на Киев.