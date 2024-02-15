В критический момент: спустя год Украина начала применять бомбы GLSDB, — Forbes (видео)

По словам журналистов, на фоне промедлений с дальнейшей помощью Киеву повезло, что администрация президента США еще год назад заплатила Boeing и Saab за поставки GLSDB для ВСУ.

Украинские бомбы малого диаметра GLSDB начали применять на поле боя, когда бригады ВСУ испытывают дефицит артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщает Forbes.

Высокоточные системы весом 270 кг и дальностью 140 км могут отчасти возместить острую нехватку боеприпасов калибра 155 мм.

Первые доказательства применения GLSDB появились в среду, 14 февраля. Российские военные опубликовали фрагменты ракеты, судя по всему, с характерной хвостовой частью GLSDB.

Россияне заявили, что обломки собрали после удара во вторник возле Кременной. Вполне возможно, удар наносился по паре российских ракетных установок к востоку от Житловки, расположенной в Луганской области. Украинский дрон снял, как взорвались российские пусковые установки "Град".

Предполагаемый удар GLSDB по установкам "Град"

Предполагаемые обломки GLSDB

Если в ходе удара в Житловке действительно задействовали GLSDB, это мог быть любопытный выбор. Житловка находится всего в нескольких километрах от линии фронта возле Кременной: отсюда вопрос: зачем тратить боеприпасы дальностью 140 км на относительно неглубокий удар?

Возможно, пусковая установка GLSDB просто оказалась в нужном месте в нужное время для удара по группе российских пусковых установок. Возможно, у бригады ствольной артиллерии ВСУ было так мало снарядов, что действительно имело смысл расходовать сравнительно дорогую GLSDB.

Контракт на поставки GLSDB для ВСУ

Журналисты отмечают, что на фоне промедлений с дальнейшей помощью Киеву еще повезло, что еще год назад администрация президента США Джо Байдена заплатила американской компании Boeing и ее партнеру шведской Saab за поставки GLSDB для ВСУ.

Контракт на поставки GLSDB оценивается в 33 млн долларов. Одна бомба GBU-39, прикрепленная к ракетному двигателю M26 — стоит свыше 40 000.

Украина может получить сотни GLSDB. Эти боеприпасы, судя по всему, запускаются из специальных контейнеров, которые могут перевозить на любом грузовике. Хотя, по данным Saab, гусеничная М270 или колесная РСЗО HIMARS также совместимы с GLSDB.

500-600 высокоточных систем не заменят ежедневные удары 5000-6000 боеприпасов калибра 155 мм. Сейчас ВСУ могут использовать только по 2000 снарядов в день.

Большая часть 155 мм неуправляема и сравнительно небольшой дальности, тогда как дальность GLSDB с GPS-наведением в шесть раз больше, к тому же они в восемь раз тяжелее.

Вместе с тем ствольной артиллерии может отводиться решающее значение, когда она нацелена на силы противника, собирающиеся за несколько часов до атаки. Залп из нескольких десятков снарядов может вывести из строя технику и уничтожить пехоту на тысячах квадратных метров.

GLSDB, напротив, эффективны при точечных ударах по целям глубоко за линией фронта: складам снабжения, эшелонам с боеприпасами, командным бункерам, радарам ПВО.

То есть артиллерия ежедневно уничтожает боевые силы на обширной территории вблизи линии фронта, а GLSDB — предназначены для точечных рейдов.

Возможно, ВСУ запустили несколько своих GLSDB по российским ракетным установкам в нескольких километрах от передовой. Но не стоит ждать большого количества ударов бомбами малой дальности. Они не для этого и не решают острой проблемы боеприпасов 155 мм.

Напомним, что РФ вводит "банановое эмбарго" против Эквадора из-за передачи оружия Украине.

Также сообщалось, что эксперт назвал главные преимущества бомб GLSDB. Их точность — до 70 см.