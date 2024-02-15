Ядерное оружие РФ в космосе: в Defense Express рассказали, насколько это реально (инфографика)
По мнению военных экспертов, противоспутниковая система может усложнить деятельность на орбите Земли для цивилизованных стран, но пока все варианты ее запуска россиянами гипотетические.
Американский конгрессмен-республиканец Майк Тернер, глава комитета по вопросам разведки Палаты представителей США, недавно распространил информацию о потенциальной возможности РФ развернуть в космосе противоспутниковую ядерную систему. Насколько это реально и есть ли для этого возможности у России, анализировали военные эксперты информационно-консалтингового агентства Defense Express.
Такая информация распространилась достаточно быстро и вызвала большой ажиотаж среди западных политиков и медиа. По словам экспертов, даже появились предположения, что россияне могут в буквальном смысле разместить в космосе ядерное оружие или определенный вид оружия, который сможет вывести из строя спутники США и таким образом усложнить не только передачу разведданных, но и вообще цивилизованную жизнь.
"Пока по этой истории нет четкой ясности, попробуем высказать свои догадки, что это может быть за космическое ядерное оружие России, даже если все варианты будут одинаково гипотетическими и вряд ли реализуемыми на практике", — уточнили аналитики.
"Сатана" орбитальной бомбардировки
Эта система частично-орбитальной бомбардировки известна еще во времена СССР и имела в основе ракету Р-36 "Сатана". Механизм ее применения, в отличие от классической межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), предоставлял возможность "забросить" боеголовку на околоземную орбиту, где ракета делала бы полный виток вокруг Земли и спускалась вниз.
В 1970-х годах было изготовлено всего 18 таких ракет, и все они размещались на космодроме "Байконур". В 1983 году эта ракета снята с вооружения, все ракеты должны были быть утилизированы. Однако впоследствии Р-36орб реинкарнировалась в ракету-носитель "Циклон".
Атомный "Экипаж"
Некоторые западные источники в свое время распространяли информацию, что Россия работает над спутником с ядерной силовой установкой — "Экипаж" или "Зевс". В этом проекте россияне полагались на технологическую основу, заложенную еще в 70-х годах прошлого века.
Специалисты считают, что теоретически россияне могут использовать свой "Экипаж" для радиоэлектронной борьбы против спутников в космосе. Однако существует один нюанс: в информационном поле нет никаких свидетельств о том, что сам спутник "Экипаж" уже воплощен в металле или подготовлена/готовится инфраструктура для его запуска.
А-235 "Нудоль"
Однако не стоит забывать, что РФ "официально" имеет ракету с задекларированными "противоспутниковыми" возможностями — А-235 "Нудоль". Вероятно, именно эта ракета в 2021 году и на самом деле могла сбить один из списанных спутников серии "Космос", хотя вообще-то А-235 создавалась для обновления ПРО Москвы.
Однако, может ли на эту ракету устанавливаться ядерная "спецбоечасть" — вопрос пока достаточно дискуссионный.
Напомним, заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Михаил Попов заявил, что вопрос о рисках "случайной" ядерной войны для американского общества звучит "еще громче и актуальнее".