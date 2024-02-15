Получили отпор от украинской артиллерии: ВС РФ пытались контратаковать возле Хромового, — ВСУ

По словам пресс-офицера 26-й артибригады Олега Калашникова, противник не оставляет попытки продвинуться вперед и занять новые позиции, но все безуспешно. Бои на Бахмутском направлении продолжаются.

Возле населенного пункта Хромово в Донецкой области украинским защитникам удалось остановить вражескую контратаку. ВС РФ понесли большие потери в личном составе. Об этом заявил пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире "Еспресо.TV".

По его словам, в районе Бахмута продолжаются активные штурмовые действия со стороны российских оккупантов. ВС РФ пытаются продвинуться вперед и занять новые позиции возле города Часов Яр.

"Бои продолжаются в районе Клещиевки, Хромового, Ивановского. Именно у Хромового украинской артиллерией остановлена вражеская контратака, уничтожена часть личного состава РФ и 4 бронированные машины. Оккупанты привлекают разнообразную артиллерию — минометы, ствольную артиллерию, РСЗО. Также враг пытается на этом направлении привлекать авиацию — это управляемые авиационные фугасные бомбы", — заявил Олег Калашников.

Отдельно было отмечено, что российские оккупанты также активно пытаются продвинуться вперед на южном фланге Бахмутского направления. Порой эти попытки успешны, но украинским защитникам в результате удается их отодвинуть обратно на прежние позиции.

"Противник не оставляет попыток одолеть Клещиевку, потому что это господствующая высота возле Бахмута. Россияне имеют приоритетные направления, они хотят закрыть именно южный фланг Бахмута, чтобы сконцентрироваться на направлении Часов Яра. Однако ему это не удается, продолжаются бои", — подытожил Олег Калашников.

Напомним, 15 февраля сообщалось, что украинские пограничники отразили штурм ВС РФ под Бахмутом. Противник пытался занять новые позиции при помощи тяжелой техники, но вместо этого в очередной раз понес серьезные потери. Один из танков оккупантов даже открыл "дружественный" огонь.