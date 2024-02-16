Ядерное оружие в космосе: Байден поручил провести прямые переговоры с РФ (видео)

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, речь не идет об оружии, которое может быть использовано для нападения на людей на земле.

Президент США Джо Байден поручил своей Администрации провести прямые переговоры с Россией об испытаниях ядерного оружия в космосе. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

По словам Кирби, речь не идет об оружии, которое может быть использовано для нападения на людей на земле. Однако Штаты и их союзники абсолютно серьезно относятся к угрозе со стороны Российской Федерации.

"Мы очень серьезно относимся к этой потенциальной угрозе. Разведка США "испытывает серьезные опасения относительно широкого рассекречивания этих разведывательных данных", — сказал американский чиновник.

Также он считает, что антиспутниковое оружие РФ может повлиять на землю.

РФ хочет вывести ядерное оружие в космос: что известно

По данным СМИ, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности сообщил Конгрессу США о "серьезной угрозе национальной безопасности". По информации источников, угроза связана с желанием россиян вывести ядерное оружие в космос. Речь якобы идет не о том, чтобы сбросить ядерное оружие на Землю, а о возможном его использовании против спутников.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс всегда следит за всеми возможными испытаниями в различных сферах, в том числе и в ядерной.