На Западе забили тревогу по поводу размещения Россией ядерного оружия в космосе (фото)

После заявления члена Палаты представителей Майка Тернера об угрозе нацбезопасности США, американские СМИ всполошились и начали публиковать материал о ядерном потенциале РФ в космосе. Однако эксперты отметили, что размещение на орбите ядерного оружия — глупая идея.

Председатель комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер 14 февраля заявил о серьезной угрозе национальной безопасности и попросил администрацию президента Джо Байдена рассекретить всю информацию. Публикация взорвала информационное пространство Штатов, а передовые СМИ начали говорить, что речь идет о размещении Россией ядерного оружия в космосе. Фокус собрал материал о том, как освещала пресса заявление Тернера и что говорят эксперты о ядерном потенциале россиян на орбите.

"Сегодня Постоянный специальный комитет Палаты представителей по разведке предоставил всем членам Конгресса информацию, касающуюся серьезной угрозы национальной безопасности. Я прошу президента Байдена рассекретить всю информацию, касающуюся этой угрозы, чтобы Конгресс, администрация и наши союзники могли открыто обсудить действия, необходимые для ответа на эту угрозу", — говорится в заявлении Тернера.

На сообщение политика сразу отреагировала газета New York Times. Журналисты процитировали чиновников, "проинформированных по этому вопросу", которые заявили, что администрация Байдена "проинформировала Конгресс и своих союзников в Европе о достижениях России в области нового ядерного оружия космического базирования, предназначенного для того, чтобы угрожать обширной спутниковой группировке Америки".

Не остался в стороне и канал PBS News Hour. Там сообщили, что источники характеризуют новое оружие как спутник с ядерным двигателем и полезной нагрузкой для ведения радиоэлектронной борьбы — а это нечто совсем иное, чем спутник, несущий ядерное оружие.

"Чиновники говорят, что этот спутник, возможно, оснащенный ядерной установкой, способен вести радиоэлектронную борьбу с американскими спутниками, которые необходимы для военной и гражданской связи США", — комментируют новостники.

Между тем спустя некоторое время заявление прокомментировали и официальные лица Белого дома. Так координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что рассматриваемая угроза "связана с противоспутниковым оружием, которое разрабатывает Россия". Однако он добавил, что сейчас речь идет не об актуальной угрозе, а намерениях Москвы развивать соответствующие средства.

"Речь идет не об оружии, которое может быть использовано для нападения на людей или вызвать физическое уничтожение здесь, на Земле. Тем не менее мы внимательно следим за этой российской деятельностью и будем продолжать относиться к ней очень серьезно", – сказал Кирби.

Реакция Москвы

Со своей стороны официальный Кремль отрицает подобные обвинения, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свойственной ему манере заявил, что не будет комментировать суть сообщений до тех пор, пока Белый дом не раскроет подробности.

"Очевидно, что Белый дом всеми правдами и неправдами пытается побудить Конгресс проголосовать за законопроект о выделении денег — это очевидно. Посмотрим, какие уловки будет использовать Белый дом", — заявил он журналистам.

Ядерное оружие в космосе

Идея размещения ядерного оружия на орбите совсем не нова. Еще в разгар Холодной войны и США и СССР имели соответствующие программы. Например, Соединенные Штаты в 1962 году провели эксперимент Starfish Prime, взорвав ядерную бомбу мощностью 1,45 мегатонны на высоте около 450 километров над уровнем моря.

Взрыв создал электромагнитный импульс и затяжные радиационные пояса, которые в конечном итоге убили восемь из 24 спутников, находившихся в то время на орбите, включая один, принадлежавший Великобритании.

Свечение от взрыва Starfish Prime. Вид из Гонолулу 1962 год

Свечение от взрыва Starfish Prime сохранилось на несколько минут и наблюдалось за несколько тысяч километров

Джессика Уэст из канадской некоммерческой организации Ploughshares по поводу размещения ядерного оружия в космосе сказала, что это глупая идея.

"Ядерное оружие в космосе — действительно, очень глупая идея, во-первых, потому, что оно запрещено, но также и потому, что оно оказывает немедленное и долгосрочное неизбирательное воздействие на космическую среду, что означает, что это затрагивает всех — включая развертывающую сторону и ее союзников", — подчеркнула она.

Ранее обозреватели Defense Express.проанализировали возможности Российской федерации развернуть в космосе противоспутниковую ядерную систему. По словам экспертов, все варианты ее запуска россиянами пока гипотетические.