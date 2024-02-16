На Западе забили тревогу по поводу размещения Россией ядерного оружия в космосе (фото)

После заявления члена Палаты представителей Майка Тернера об угрозе нацбезопасности США, американские СМИ всполошились и начали публиковать материал о ядерном потенциале РФ в космосе. Однако эксперты отметили, что размещение на орбите ядерного оружия — глупая идея.

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Председатель комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер 14 февраля заявил о серьезной угрозе национальной безопасности и попросил администрацию президента Джо Байдена рассекретить всю информацию. Публикация взорвала информационное пространство Штатов, а передовые СМИ начали говорить, что речь идет о размещении Россией ядерного оружия в космосе. Фокус собрал материал о том, как освещала пресса заявление Тернера и что говорят эксперты о ядерном потенциале россиян на орбите.

"Сегодня Постоянный специальный комитет Палаты представителей по разведке предоставил всем членам Конгресса информацию, касающуюся серьезной угрозы национальной безопасности. Я прошу президента Байдена рассекретить всю информацию, касающуюся этой угрозы, чтобы Конгресс, администрация и наши союзники могли открыто обсудить действия, необходимые для ответа на эту угрозу", — говорится в заявлении Тернера.

На сообщение политика сразу отреагировала газета New York Times. Журналисты процитировали чиновников, "проинформированных по этому вопросу", которые заявили, что администрация Байдена "проинформировала Конгресс и своих союзников в Европе о достижениях России в области нового ядерного оружия космического базирования, предназначенного для того, чтобы угрожать обширной спутниковой группировке Америки".

Не остался в стороне и канал PBS News Hour. Там сообщили, что источники характеризуют новое оружие как спутник с ядерным двигателем и полезной нагрузкой для ведения радиоэлектронной борьбы — а это нечто совсем иное, чем спутник, несущий ядерное оружие.

"Чиновники говорят, что этот спутник, возможно, оснащенный ядерной установкой, способен вести радиоэлектронную борьбу с американскими спутниками, которые необходимы для военной и гражданской связи США", — комментируют новостники.

Между тем спустя некоторое время заявление прокомментировали и официальные лица Белого дома. Так координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что рассматриваемая угроза "связана с противоспутниковым оружием, которое разрабатывает Россия". Однако он добавил, что сейчас речь идет не об актуальной угрозе, а намерениях Москвы развивать соответствующие средства.

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"Речь идет не об оружии, которое может быть использовано для нападения на людей или вызвать физическое уничтожение здесь, на Земле. Тем не менее мы внимательно следим за этой российской деятельностью и будем продолжать относиться к ней очень серьезно", – сказал Кирби.

Реакция Москвы

Со своей стороны официальный Кремль отрицает подобные обвинения, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свойственной ему манере заявил, что не будет комментировать суть сообщений до тех пор, пока Белый дом не раскроет подробности.

"Очевидно, что Белый дом всеми правдами и неправдами пытается побудить Конгресс проголосовать за законопроект о выделении денег — это очевидно. Посмотрим, какие уловки будет использовать Белый дом", — заявил он журналистам.

Ядерное оружие в космосе

Идея размещения ядерного оружия на орбите совсем не нова. Еще в разгар Холодной войны и США и СССР имели соответствующие программы. Например, Соединенные Штаты в 1962 году провели эксперимент Starfish Prime, взорвав ядерную бомбу мощностью 1,45 мегатонны на высоте около 450 километров над уровнем моря.

Взрыв создал электромагнитный импульс и затяжные радиационные пояса, которые в конечном итоге убили восемь из 24 спутников, находившихся в то время на орбите, включая один, принадлежавший Великобритании.

Свечение от взрыва Starfish Prime. Вид из Гонолулу 1962 год

Свечение от взрыва Starfish Prime сохранилось на несколько минут и наблюдалось за несколько тысяч километров

Джессика Уэст из канадской некоммерческой организации Ploughshares по поводу размещения ядерного оружия в космосе сказала, что это глупая идея.

"Ядерное оружие в космосе — действительно, очень глупая идея, во-первых, потому, что оно запрещено, но также и потому, что оно оказывает немедленное и долгосрочное неизбирательное воздействие на космическую среду, что означает, что это затрагивает всех — включая развертывающую сторону и ее союзников", — подчеркнула она.

Ранее обозреватели Defense Express.проанализировали возможности Российской федерации развернуть в космосе противоспутниковую ядерную систему. По словам экспертов, все варианты ее запуска россиянами пока гипотетические.