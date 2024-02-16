На Заході забили на сполох із приводу розміщення Росією ядерної зброї в космосі (фото)

Після заяви члена Палати представників Майка Тернера про загрозу нацбезпеці США, американські ЗМІ сполошилися і почали публікувати матеріал про ядерний потенціал РФ у космосі. Однак експерти зазначили, що розміщення на орбіті ядерної зброї — дурна ідея.

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Голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер 14 лютого заявив про серйозну загрозу національній безпеці та попросив адміністрацію президента Джо Байдена розсекретити всю інформацію. Публікація підірвала інформаційний простір Штатів, а передові ЗМІ почали говорити, що йдеться про розміщення Росією ядерної зброї в космосі. Фокус зібрав матеріал про те, як висвітлювала преса заяву Тернера і що кажуть експерти про ядерний потенціал росіян на орбіті.

"Сьогодні Постійний спеціальний комітет Палати представників з розвідки надав усім членам Конгресу інформацію, що стосується серйозної загрози національній безпеці. Я прошу президента Байдена розсекретити всю інформацію, що стосується цієї загрози, щоб Конгрес, адміністрація і наші союзники могли відкрито обговорити дії, необхідні для відповіді на цю загрозу", — йдеться в заяві Тернера.

На повідомлення політика одразу відреагувала газета New York Times. Журналісти процитували чиновників, "поінформованих з цього питання", які заявили, що адміністрація Байдена "поінформувала Конгрес і своїх союзників у Європі про досягнення Росії в галузі нової ядерної зброї космічного базування, призначеної для того, щоб загрожувати великому супутниковому угрупованню Америки".

Не залишився осторонь і канал PBS News Hour. Там повідомили, що джерела характеризують нову зброю як супутник із ядерним двигуном і корисним навантаженням для ведення радіоелектронної боротьби — а це щось зовсім інше, ніж супутник, що несе ядерну зброю.

"Чиновники кажуть, що цей супутник, можливо, оснащений ядерною установкою, здатний вести радіоелектронну боротьбу з американськими супутниками, які потрібні для військового і цивільного зв'язку США", — коментують новинарі.

Тим часом через деякий час заяву прокоментували й офіційні особи Білого дому. Так координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що ця загроза "пов'язана з протисупутниковою зброєю, яку розробляє Росія". Однак він додав, що наразі йдеться не про актуальну загрозу, а наміри Москви розвивати відповідні засоби.

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"Йдеться не про зброю, яка може бути використана для нападу на людей або викликати фізичне знищення тут, на Землі. Проте ми уважно стежимо за цією російською діяльністю і продовжуватимемо ставитися до неї дуже серйозно", — сказав Кірбі.

Реакція Москви

Зі свого боку офіційний Кремль заперечує такі звинувачення, а прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у властивій йому манері заявив, що не коментуватиме суті повідомлень доти, доки Білий дім не розкриє подробиці.

"Очевидно, що Білий дім усіма правдами й неправдами намагається спонукати Конгрес проголосувати за законопроєкт про виділення грошей — це очевидно. Подивимося, які хитрощі буде використовувати Білий дім", — заявив він журналістам.

Ядерна зброя в космосі

Ідея розміщення ядерної зброї на орбіті зовсім не нова. Ще в розпал Холодної війни і США, і СРСР мали відповідні програми. Наприклад, Сполучені Штати 1962 року провели експеримент Starfish Prime, підірвавши ядерну бомбу потужністю 1,45 мегатонни на висоті приблизно 450 кілометрів над рівнем моря.

Вибух створив електромагнітний імпульс і затяжні радіаційні пояси, які в кінцевому підсумку вбили вісім із 24 супутників, що перебували на той час на орбіті, включно з одним, що належав Великій Британії.

Світіння від вибуху Starfish Prime. Вид із Гонолулу 1962 рік

Світіння від вибуху Starfish Prime збереглося на кілька хвилин і спостерігалося за кілька тисяч кілометрів

Джессіка Вест із канадської некомерційної організації Ploughshares з приводу розміщення ядерної зброї в космосі сказала, що це дурна ідея.

"Ядерна зброя в космосі — дійсно, дуже дурна ідея, по-перше, тому, що вона заборонена, але також і тому, що вона чинить негайний і довгостроковий невибірковий вплив на космічне середовище, що означає, що це зачіпає всіх, зокрема й ту, що розгортає, та її союзників", — підкреслила вона.

Раніше оглядачі Defense Express.проаналізували можливості Російської федерації розгорнути в космосі протисупутникову ядерну систему. За словами експертів, усі варіанти її запуску росіянами поки що гіпотетичні.