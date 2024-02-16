Не будут спрашивать согласия: в Минюсте озвучили детали мобилизации заключенных

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, решение о мобилизации гражданина с судимостью должны принимать органы ТЦК, занимающиеся формированием армии.

В законопроекте Кабмина о мобилизации предусматривается возможность мобилизации осужденных по их желанию, однако в Министерстве юстиции Украины предлагают не спрашивать согласию таких людей. Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Никто их не планирует спрашивать. По меньшей мере, это наша позиция. Каждый гражданин обязан защищать государство", — подчеркнул Малюська.

Он отметил, что совершение преступления в прошлом не лишает человека обязанности защищать родину.

"Решение о мобилизации гражданина с судимостью должны принимать органы ТЦК, занимающиеся формированием армии. Это наша позиция, и мы просим депутатов поддержать ее", — добавил Малюська.

Он также отметил, что речь идет о "десятках тысяч людей".

"Не понимаю, почему все обязаны защищать государство, и это почетная обязанность, а тот, кто когда-то давным-давно совершил преступление, даже самое мелкое, почему он вдруг родину защищать не обязан?" — пояснил министр свою позицию.

Кроме того, Минюст разрабатывает подход к заключенным в колониях. Малюська отметил, что в ведомстве хотят предоставить возможность ТЦК определять, кто им нужен, а кто нет.

Напомним, Кабинет министров Украины разрешил круглосуточную деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки. ТЦК и СП смогут в любое время вести учет призывников, военнообязанных, резервистов, а также транспортных средств, которые могут быть переданы армии в случае мобилизации.

Также сообщалось, что ТЦК больше не будут присылать без необходимости повестки. В частности, после введения электронного кабинета для военнообязанных, они могут самостоятельно актуализировать свои данные.