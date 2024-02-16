Противостоят элитным подразделениям РФ: бойцов "Российского добровольческого корпуса" перебросили в Авдеевку

Бойцы РДК признаются, что пришлось отступить с некоторых позиций ценой жизни отдельных бойцов, которые прикрывали отход группы.

Бойцов-добровольцев "Российского добровольческого корпуса", которые воюют на стороне Украины, перебросили в Авдеевку Донецкой области. Сейчас они удерживают там позиции. Об этом рассказал командир РДК Денис Никитин.

"Бойцы РДК ведут тяжелые бои в районе Авдеевки с самого утра. Просто сейчас прицельно работают наши минометы, пулеметы косят путинские орды, а на дистанции броска гранаты штурмовики РДК противостоят элитным подразделениям врага. Есть раненые, но стойкость наших героев является невероятной", — говорится в сообщении.

Защитники Украины с РДК поблагодарили смежников из 3 ОШБр за поддержку и прикрытый фланг в Авдеевке.

"Когда помогают настоящие мотивированные воины — сразу становится легче", — говорится в сообщении.

Российские добровольцы признаются, что ситуация в городе сложная, и им приходилось отступать с некоторых позиций.

"В тяжелых боях на Авдеевском направлении ценой своей жизни боец РДК прикрыл отход соратников и совершил настоящий подвиг, дав группе отойти и закрепиться на рубежах. Воин погиб так, как и нравится настоящему ратнику — с оружием в руках, отважно глядя в лицо смерти", — сообщили в РДК.

Напомним, что 16 февраля в DeepState сообщили, что РФ уже нет никакой тактики в Авдеевке. Они сейчас простреливают абсолютно все в городе, захватили позицию "Зенит" и продвигаются на Ласточкино.

16 февраля стало известно, что ВСУ смогли вернуть некоторые позиции в районе Авдеевки Донецкой области.